Памяти героев достойны

Значение Хасанских событий для Приморья и всей страны продолжают осмысливать и 81 год спустя

В начале августа в Приморье вспоминают события 1938 года – боестолкновения между советскими и японскими войсками в районе озера Хасан, едва не переросшие в широкомасштабный конфликт. На текущей неделе запланирован ряд мероприятий, приуроченных к 81-й годовщине Хасанских событий.

В Хасанском районе на протяжении последней недели проходили памятные мероприятия, посвященные 81-й годовщине Хасанских событий. В частности, 1 августа в поселке Краскино прошла церемония открытия мемориальной доски Герою СССР Ивану ГВОЗДЕВУ на улице, названной его именем. 2 августа у братской могилы погранотделения «Лебединое» состоялся митинг, в рамках которого были возложены цветы и венки Героям СССР Алексею МАХАЛИНУ и Василию ВИНЕВИТИНУ.

О чем важно помнить

3 августа состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня образования Хасанского погранотряда на территории воинской части поселка Посьет. Среди них - показательные выступления пограничников «Я служу на границе», встреча пограничников разных поколений, а также концертная программа. Памятная программа в поселке Краскино 4 августа включала в себя торжественную поверку пограничников и воспитанников военно-

патриотического клуба «Держава», эскорт памяти к памятнику «Героям Хасана» на сопку Крестовая и концерт. Праздничные концерты и памятные мероприятия также планируются на период с 5 по 9 августа в разных населенных пунктах Хасанского района, включая райцентр – Славянку.

Добавим, что в конце июля в Приморье был принят краевой закон, который предусматривает возможность присвоения статуса «Город воинской доблести» и «Населенный пункт воинской доблести» городам и поселкам, вблизи которых происходили боевые действия. Получить «доблестный» статус смогут города и другие населенные пункты Приморья, на территории которых либо в непосредственной близости от них в ходе сражений защитники Отечества проявили ратную доблесть и героизм. С инициативой о награждении вправе выступать органы государственной власти края и местного самоуправления, юридические лица, общественные объединения и жители края. Возможно, что населенные пункты на юга Хасанского района смогут претендовать на почетное звание.

В то же время, очередная годовщина Хасанских боев – повод вспомнить не только о самом конфликте, но и о его уроках и значении для Приморья и всей страны. Достаточно сказать, что самим фактом своего появления как отдельного региона Приморский край обязан именно Хасанским событиям – решение об образовании нового края было принято через считанные недели после того, как в самой южной точке советского Дальнего Востока был дан отпор японским милитаристам: 20 октября 1938 года Дальневосточный край был разделен на Хабаровский и Приморский края.

В последующие годы конфликт на Хасане был детально проанализирован как участниками событий, так и историками. А изданная в семидесятых годах «Советская военная энциклопедия» недвусмысленно определила конфликт 1938 года как боевые действия.

«В июле 1938 года японское правительство, не имея на то никаких законных оснований, потребовало отвода советских пограничников с важных в тактическом отношении высот Безымянная и

Заозерная, расположенных западнее озера Xасан. В район Xасана были подтянуты значительные силы японских войск: 3 пехотные дивизии (19, 15 и 20-я), кавалерийский полк и механизированная бригада (непосредственное участие в боях принимали части и подразделения 19-й пехотной дивизии). Для поддержки войск японцы сосредоточили в устье реки Тумень-Ула (Туманган – прим. автора) 15 боевых кораблей и 15 катеров… Общее руководство советскими войсками в этом районе возлагалось на начальника штаба Дальневосточного фронта комкора Г. М. ШТЕРНА, назначенного на время боевых действий командиром корпуса. К 5 августа командование сосредоточило в районе боевых действий свыше 15 тысяч человек, 237 opудий, 285 танков. Действия советских войск поддерживали 250 самолетов. Перед наступлением были проведены митинги, выпущены листовки, воинам разъяснялась важность предстоящей задачи по восстановлению границы Родины», - отметили авторы энциклопедии.

Подготовились вовремя

Предпосылки для обострения ситуации на дальневосточных рубежах Советского Союза возникли еще в начале 30-х в связи с активной японской экспансией в северном Китае. В 1931 году Япония оккупировала Маньчжурию и создала на ее территории марионеточное государство Манчжоу-го.

«В Маньчжоу-го разместилась 130-тысячная Квантунская армия, численность которой составляла третью часть всех вооруженных сил Японии того времени. Кроме того, там находилось 110–115 тысяч войск императора Пу И. В последующие годы Япония спешным порядком строила в Маньчжурии военные заводы и арсеналы, аэродромы и казармы, прокладывала стратегические коммуникации», - написал в изданных в 1988 году мемуарах «Озеро Хасан» участник хасанских боев, Герой СССР генерал Иван ШКАДОВ.

Зная о военных приготовлениях с японской стороны, 24 июля 1938 года Военный совет Дальневосточного фронта принял решение о повышении боевой готовности частей округа и сил Тихоокеанского Флота в приграничных районах. Были отданы распоряжения об обеспечении усиленной боеготовности флота, береговой обороны, авиации и ПВО, прикрытии Владивостока, Залива Америка, Посьета; усилении разведки; подготовки действий авиации по корейским портам и аэродромам; прекращении дальних учебных плаваний. Вся система противовоздушной обороны в Приморье была приведена в боевую готовность. Пограничники от своего командования получили указание соблюдать спокойствие и выдержку, не поддаваться на провокации с сопредельной стороны, применять оружие только в случае прямого нарушения государственной границы. Которое не заставило себя долго ждать…

Непосредственно боевые действия начались 29 июля 1938 года с атаки японских солдат на сопку Безымянная, где находились советские пограничники. На следующий день эта высота и соседняя с ней сопка Заозерная были вновь атакованы уже с поддержкой артиллерии. Однако советской стороне удалось отбить обе атаки. Лишь третий штурм, состоявшийся 31 июля, принес японцам успех. Но – не надолго. После прибытия в район конфликта и сосредоточения советские войска 6 августа начали операцию по восстановлению государственной границы, которая завершилась к 9 августа. Полностью боевые действия были прекращены спустя еще два дня, 11 августа.

Опыт для «большой» войны

«Сравнивая бои у озера Хасан с многочисленными боями Великой Отечественной войны, в которых я принимал участие, могу отметить, что были они из числа самых ожесточенных. На небольшом участке сосредоточилось максимально возможное количество войск с той и другой стороны. Отдельные опорные пункты по нескольку раз переходили из рук в руки. Огонь из всех видов оружия не прекращался сутками с 6 по 10 августа. Напряжение бойцов и командиров было предельным», - отметил в мемуарах уже упомянутый генерал Иван Шкадов.

Учитывая, что свою книгу непосредственный участник Хасанских боев писал уже в годы Перестройки и сопутствующей ей гласности, военачальник достаточно откровенно рассказал о выявленных в ходе конфликта изъянах советской военной машины, многие из которых были учтены и исправлены в преддверии Великой Отечественной войны.

«Броня у наших танков тогда все-таки была слабовата - 14-16-мм и 37-мм противотанковые снаряды ее свободно пробивали… Говоря откровенно, связь и беспрерывное взаимодействие с артиллерией нередко нарушались. С пехотой дело обстояло лучше, она шла за нами, и мы от нее не отрывались, но огня из стрелкового оружия недоставало, чувствовалось, что надо бы побольше. Хороша винтовка, ей и песню посвятили, что бьет она «метко и ловко», но мал был темп огня. Уже нужен был автомат, но появился он, как известно, позже. Остро стоял вопрос об управлении во всех звеньях, в том числе и у нас, танкистов», - отметил Иван Шкадов.

«Поражение японцев в районе Xасана было серьезным ударом по их захватническим планам на Дальнем Востоке, направленным против СССР. Боевые действия подтвердили высокие морально-политические качества, боевую выучку советских воинов, надежность отечественной военной техники, правильность основных положений советских уставов и наставлений. Советские войска приобрели некоторый боевой опыт, который был использован для дальнейшего повышения боевой готовности Советской Армии, отработки вопросов взаимодействия родов войск и управления войсками», - более сдержана в выводах «Советская военная энциклопедия».

Для советских Вооруженных Сил Хасанский конфликт стал одним из практических уроков, указавших на недостатки в период подготовки к большой войне. Что касается японской стороны, то менее чем через год, летом 1939-го, тактика пограничных инцидентов, постепенно переходящих в полноценные боевые действия, была опробована японцами в районе Халхин-Гол в Монголии, но безуспешно. А в апреле 1941 года между СССР и Японией был заключен пакт о нейтралитете сроком на пять лет, который впоследствии позволил Советскому Союзу перегруппировать силы для противостояния с фашистской Германией.

КСТАТИ

Различные инциденты на участке советско-маньчжурской границы происходили с середины 30-х. В начале 1938 года их количество значительно возросло, причем больше всего японцев «интересовал» участок приграничной полосы в зоне ответственности Посьетского погранотряда на крайнем юге будущего Приморья.

Многие инциденты были связаны с попытками японцев провести съемку советской территории с господствующих высот, но случались и перестрелки. За несколько месяцев до Хасанских событий японцы начали стремительно наращивать военную мощь в непосредственной близости от границы. Так, на участке Посьетского пограничного отряда была сосредоточена пехотная Ранамская императорская дивизия со средствами усиления — артиллерией, танками, кавалерией, бронепоездами.

На фото: В Приморье помнят подвиги дедов и прадедов.

Фото Анны МАЦОВСКОЙ