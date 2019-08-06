Заповедное море ждет своего туриста

Уникальные берега и неповторимый подводный мир южного Приморья еще хранят от любопытных глаз свои тайны и задают новые загадки

Обычно принято говорить о неповторимых флоре и фауне нашего края. А то, что скрыто от нас морем, пользуется меньшим вниманием, хотя не менее любопытно и интересно. Стоит только надеть ласты и маску и окунуться в воду Японского моря, чтобы понять, насколько интересен и неповторим мир, который открывается подводному пловцу.

Знакомство с Дальневосточным морским заповедником, где природа суши и моря соперничают своими богатствами, позволяет составить наиболее полное представление о природном разнообразии нашего региона, а доступность этого познания еще больше расширяет государственная программа «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, открывающая возможности посещения самых заповедных островов и подводных территорий.

Что сюда манит

Более 41 года назад примерно на 10% акватории залива Петра Великого и прилегающих к ней берегах, а это свыше 64,3 тыс. га, был распространен режим Дальневосточного морского заповедника, имеющего четыре отдельных участка, каждый из которых отличается своим статусом и режимом управления. Еще более 74 тыс. га суши и акватории находится в пределах охранных зон этой особо охраняемой природной территории.

В 2003 году заповедник получил статус международного биосферного. Уже многие годы здесь постоянно ведутся научные исследования, в которых принимают участие многие известные морские биологи всего мира, охотятся маститые фотохудожники, и присутствуют дети всех возрастов, постигающие грамоту общения с дальневосточным животным и растительным миром.

«На сегодняшний день наш государственный заповедник является домом для более чем 5 тыс. биологических видов – от простейших морских организмов до крупных млекопитающих, - отмечает заместитель директора заповедника по вопросам познавательного туризма и эко-просвещения Александр КУЛИКОВ. - Это единственное место в России, где почти всю охраняемую территорию, свыше 98% площади, составляет морская акватория. Перед нами, в первую очередь, стоит стратегическая задача комплексного сохранения природных ресурсов российской части Японского моря при нарастающем прессинге со стороны цивилизации. Именно поэтому заповеднику и его будущему сегодня необходимо пристальное внимание неравнодушной публики и государственных структур, чтобы он мог и в будущем оставаться одной из жемчужин Приморья в «короне» познавательного и экологического туризма».

Хотя число туристов, посетивших заповедник в прошлом году, несколько снизилось по сравнению с 2017 годом, но интерес к нему остается на очень высоком уровне, потому что на сегодняшний день он является одной из визитных карточек Приморья. Кристально прозрачная вода, богатейшее биоразнообразие и запоминающиеся на всю жизнь виды и ландшафты побережья – это то самое ценное, что продолжает сюда манить людей, которые вживую, а не через экраны телевизоров, постигают окружающий мир.

В пределах заповедника гармонично сосуществуют представители субтропиков и холодных северных морей. На суше здесь гнездится не менее 100 видов птиц и еще не менее этого видов, которые останавливаются здесь как перелетные. В заповеднике «гостят» японский и даурский журавли, нырок Бэра, гусь-сухонос, белый гусь, малая колпица. Заповедные острова – родина тюленей ларга, которых чаще всего можно увидеть вблизи приморского побережья, и тут же можно встретить северного сивуча.

Под водой в водах заповедника обитают дальневосточный трепанг и камчатский краб, гигантский осьминог, кит-полосатик, дельфины и косатки, некоторые виды акул, иногда встречаются теплолюбивая и опасная собака-рыба, саргассовый морской клоун, южные морские змеи. Здесь же – большое разнообразие водорослей и богатый морской микромир.

Небольшие участки суши интересны своеобразной прибрежной растительностью, мирами цветов и насекомых.

Находясь в Хасанском районе на экскурсионных маршрутах по Восточному и Южному районам заповедника, путешественник имеет возможность наблюдать за жизнью животных в их естественной среде обитания.

Пределы возможного

В конце апреля Минобразованием РФ было утверждено новое Положение о Дальневосточном морском биосферном государственном природном заповеднике, которое, в частности, закрепляет возможности дальнейшего освоения его туристического потенциала. И если в прежние годы попасть сюда жителям края было трудно, не будучи работником заповедника или ученым, выполняющим на его территории научные исследования, то теперь Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» наоборот диктует развитие познавательного туризма как одну из основных задач ООПТ.

На территории заповедника разрешен именно познавательный туризм, который осуществляется на отдельных, специально выделенных участках. Для привлечения внимания туристов налажено взаимодействие с рядом туроператоров, подготовлены свои экскурсоводы, обеспечивается участие местного населения в проведении природных туров.

На территории заповедника, в отличие от национального парка, действует более жесткий природоохранный режим. В частности, здесь не допускается массовая рекреация, что является серьезным нарушением режима территории. Обязательно заранее требуется разрешение на посещение заповедника. Запрещена самовольная фото и видеосъемка. На это требуется отдельное разрешение. Опять же, оно не позволяет отснятые материалы использовать в коммерческих целях. В пределах заповедника посторонним запрещены лов рыбы и добыча морепродуктов, но и сотрудникам можно наловить рыбы не больше, чем себе на уху.

Впрочем, все правила посещения заповедника хорошо изложены в Положении о нем и на его официальном сайте: https://morskoyzapovednik.ru/education-centre/

При всех ограничениях посещения морских вод и суши заповедника, пребывание в нем может удовлетворить самые широкие запросы.

Особой популярностью из того, что здесь предлагается туристам, пользуются экскурсии «Берег поющих сосен» в Восточном районе заповедника, «Песчаная одиссея» и «Самый южный остров России» в Южном районе, в ходе которых туристы посещают лежбища тюленей.

Познавательные экскурсии, проводимые в заповеднике, охватывают различные направления краеведения: экологические проблемы в древности и в наше время, геологию и археологию, этнографию, историю освоения и военную историю Юга Приморья, животный и растительный мир приливно-отливной зоны, знакомство с шельфовыми сообществами, которые доступны при помощи дайвинга. При этом каждая экскурсия дает и общую познавательную информацию обо всем заповеднике.

Тысячи взрослых и детей ежегодно посещают эти интересные места. Увеличение числа экскурсионных маршрутов и рост численности посетителей неизбежно повышает нагрузки на территорию заповедника. Поэтому для ее снижения ряд экскурсионных маршрутов частично или полностью выносятся за пределы особо охраняемой территории – в защитные зоны.

Остров Попова

Особым примером этому служит развитие Северного района заповедника, расположенного на острове Попова, где расположен музей «Природа моря и ее охрана». Его богатая экспозиция отражает уникальность природы этой части Японского моря.

Созданный на острове археолого-этнографический комплекс «Наследие» позволяет совершить путешествие в прошлое нашего края и познакомиться с самобытной культурой аборигенов, которая бережно сохраняется этими народами и по сей день. Под открытым небом воссозданы жилые, хозяйственные и ритуальные сооружения древнего населения и сегодняшних представителей коренных народностей Приморья.

На охраняемой заповедной территории острова Попова находится «Ботанический сад-Ликандер», где на небольшой площади собрана уникальная растительность островной флоры.

По общедоступной территории острова проходит ряд экскурсионных маршрутов. К ним в этом году добавились квест-экскурсия «Секреты батареи №901» и «Школа выживания на берегу моря» для школьников средних классов.

Не один год здесь работает и Центр экологического просвещения, участие в мероприятиях которого дает возможность немного пожить на заповедной территории, участвуя в работе экологического лагеря, в коротких походах и экскурсиях, в ролевых играх и работе творческих мастерских. Центр организует маршруты выходного дня для школьников, учебную практику для студентов и семинары для учителей.

Администрация заповедника особенно поощряет представителей волонтерского движения, которые, помимо знакомства с объектами туризма, улучшают их состояние, освобождают берега и места отдыха от мусора, который приносят море и «дикари».

ВАЖНО

В работе с туристами Дальневосточный морской заповедник помимо органов власти активно сотрудничает со многими приморскими туроператорами. Маршруты, предлагаемые туристам заповедником, встраиваются в туристические продукты туроператоров, что позволяет на основе государственно-частного партнерства обслуживать не только местные туристические запросы населения, но и потребности гостей из других регионов и из-за рубежа.

На фото: Уникальная фауна Приморья.

Фото Дианы БЕЛОЙ