Земляне отметили Всемирный день окружающей среды и день эколога

Член Общественной палаты Приморского края Сергей Мильвит поздравил приморцев с праздником

По традиции в начале июня, а именно 5 числа, все причастные к защите природы отмечают свой профессиональный праздник - Всемирный день окружающей среды и день эколога. 13 лет назад российский президент также утвердил этот торжественный день официально и за прошедшие годы праздник действительно прижился, причем не только среди специалистов, но и среди экологов-общественников, да и просто неравнодушных к вопросам защиты окружающей среды и природы граждан.

Как заверил известный приморский активист, а также член Общественной палаты края при губернаторе региона нового состава Сергей Мильвит, тема экологии в Приморском крае стоит остро:

- Мы уже давно отслеживаем и освещаем негативную деятельность ряда стивидорных кампаний и портов в Приморье, загрязняющих не только воздух и окружающую среду угольной пылью, а акваторию сливом сточных вод, но и сделавших жизнь многих приморцев настоящим испытанием. Люди попросту начали уезжать из городов и поселков края, где в городской черте работают такие порты.

Да что там далеко ходить. Возьмите Владивосток. Жители домов с улиц Тополевая и Калинина испытали это на себе. Не первый год граждане и их малолетние дети страдают от деятельности расположенного здесь порта. Которые отчего-то забыл свое исконное предназначение и погнался за конъюнктурой и занялся перевалкой угля.

Рассказывали мы и о сомнительной приватизации прудов «Примводоканала», грозящей гибелью краснокнижных животных.

Между тем, очевидна положительная динамика: издано поручение Владимира Путина о переходе на закрытую перевалку угля, а губернатор края держит выполнение президентского наказа стивидорными компаниями на личном контроле.

Появляются в Приморье и новые предприятия, неизбежным спутником работы которых становится загрязнение окружающей среды. Работы у надзорных органов, природоохранных предприятий, политиков и экологов-общественников прибавляется. Особенно внимательно акторы экологического контроля следят за экологическим состоянием особо охраняемых природных территорий.

Природоохранное законодательство – действенный инструмент защиты природы для экологов, но его не всегда достаточно. Между тем, конституционные новеллы предусматривают возложение на российское правительство дополнительных обязанностей по защите природы, расширение полномочий природоохранных надзорных ведомств, развитие экологического образования и воспитание экологической культуры.

Разрешение экологических проблем – это не какая-то модная тенденция, но залог будущего наших детей; ведь если варварский способ хозяйственной деятельности будет продолжаться, то у наших детей и внуков не останется ни природных богатств, ни элементарной возможности дышать свежим воздухом.

Вопрос экологии – это вопрос сохранения здоровья людей, поэтому региональная власть совместно с Общественной палатой края заняли максимально жесткую позицию в отношении нерадивых компаний, занимающихся открытой погрузкой и выгрузкой судов.

Также Сергей Мильвит, воспользовавшись возможностью, отметил, что начало лета принесло не только долгожданные карантинные послабления, но и важные и значимые новости о поддержке российских семей – согласно президентскому указу стали выплачиваться единовременные пособия по 10 000 рублей на каждого ребёнка. Только в Приморском крае подано более 150 000 заявок на получение президентских выплат, отметил Сергей Мильвит:

- Мне как многодетному отцу отрадно отметить, что выплаты стартовали строго по графику: символично, в День защиты детей, деньги стали поступать людям без каких-либо бюрократических проволочек, последнее особенно важно на фоне карантинного кризиса, ведь многие остались что называется без копейки.

Вдобавок выплата разового пособия совпала с ежемесячными выплатами детям от 3 до 7 лет, анонсированными Владимиром Путиным в ходе Послания Федеральному Собранию.

Опять же с июня реализуется еще одна важная инициатива президента – в два раза возрастает ежемесячное пособие на первого ребенка для неработающих женщин. Выплачивается оно до 1,5 лет – оформить выплату можно на сайте gosuslugi.ru

Помимо разовой и ежемесячных выплат стартовали и дополнительные меры поддержки, связанные с карантинной безработицей. Так, в период с апреля по июнь семьям, где родители потеряли работу выплатят по 3 тысячи рублей за каждый месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка – итого по 9000 рублей на ребенка. За тот же период будет выплачено по 5000 рублей в месяц на детей до 3 лет всем семьям, где есть такие дети.

Сохранение и поддержка института семьи – это будущее нашей страны, поэтому правильно, что конституционные поправки присваивают заботе о детях статус важнейшего приоритета государственной политики.

Подобные новеллы сделают российские семьи более защищенными, что как показывает коронакризис немаловажно. На смену навязанной нам в 90-х либеральной парадигме, ориентированной на индивидуализм, приходит иная реальность, возвращающая в государственную повестку традиционные ценности.