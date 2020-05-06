Во Владивостоке может появиться памятник врачам-героям, спасающим людей от коронавируса

Уже идет обсуждение места, где в городе может быть возведен памятник

«Я призываю всех творческих жителей Владивостока принять участие в конкурсе эскизов на лучший проект памятника врачам-героям, спасающим людей от COVID-19. И тогда, возможно, именно во Владивостоке будет установлен монумент», - говорит один из инициаторов возведения памятника врачам-героям, спасающим людей от коронавируса, предприниматель и филантроп Игорь Рыбаков, добавляя, что уже сейчас идет обсуждение места, где в городе может быть возведен памятник.



«Врачи, спасающие людей от Covid-19, представляют собой настоящих героев времен войны. Медработники, чья работа связана с милосердием и огромной ответственностью, – воины, рискующие жизнью своей и своих близких. И памятник, который будет воздвигнут всем врачам-героям, позволит помнить о героизме десятков тысяч человек, станет данью уважения за те подвиги, которые совершают сегодня врачи. Для города это будет знаковое и памятное место», - говорит Игорь Рыбаков, напоминая о том, что для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить свой проект на конкурс: www.врачи-герои.рф.



«Пять авторов лучших проектов получат по 100 000 рублей каждый. После этого будут определены города, где будут воздвигнуты памятники. Ожидается, что первый памятник будет открыт 5 октября 2020 года – в международный день врача, день солидарности и активных действий врачей всего мира», - резюмирует Игорь Рыбаков.



Инициаторами возведения в России монумента врачам-героям стали предприниматель Игорь Рыбаков и художник Алексей Сергиенко. Они считают, что каждый медицинский сотрудник в наше нелегкое время – герой. Объединив свои усилия, Игорь Рыбаков и Алексей Сергиенко планируют создать монумент, посвященный всем работникам медицинских учреждений как напоминание нынешнему и будущим поколениям о невероятной важности, самоотдаче и профессионализму этих людей.

Стоит отметить, что художник Алексей Сергиенко уже установил два памятника в Санкт-Петербурге – Российскому императору Александру II и первому генералу-полицмейстеру Санкт-Петербурга Антону Девиеру, который был признан лучшим социальным проектом России.

С первых дней пандемии Игорь Рыбаков предпринимает активные действия, направленные на борьбу с коронавирусом и поддержку граждан:

• действия, направленные на то, чтобы как минимум 12 тысяч человек, работающие в компаниях Игоря Рыбакова, не остались без работы. Это переобучение, перепрофилирование и перевод сотрудников на новые рабочие места, развитие дистанционных каналов работы.

• перед режимом самоизоляции на ресепшене SOK Арена Парк осуществлялась бесплатная раздача медицинских масок всем нуждающимся.

• Рыбаков Фонд выделяет 100 млн рублей на программы помощи школьному сообществу. Прежде всего речь идет о развитии дистанционного обучения, в том числе о проекте по поддержке многодетных семей, в рамках которого 500 детей получат компьютеры для дистанционного обучения.

• На YouTube-канале Игоря Рыбакова идет сбор средств для профилактики детского сиротства. Все собранные в течение 3-х месяцев средства, будут удвоены Рыбаков Фондом и переданы «Детским деревням SOS».





Игорь Рыбаков и Алексей Сергиенко



Игорь Рыбаков – известный предприниматель, промышленник и видный общественный деятель, венчурный инвестор, филантроп, участник списка богатейших людей России по версии журнала Forbes (78-е место). Сооснователь и совладелец корпорации «ТЕХНОНИКОЛЬ», которой принадлежит 54 завода в 7 странах мира, «Рыбаков Фонд», который помогает развивать социально-образовательную среду в школах. В 2019 году основатели «Рыбаков Фонд» Игорь и Екатерина Рыбаковы учредили ежегодную международную премию Rybakov Prize в $1 млн за самый вдохновляющий пример реализованного проекта, утверждающего школу в роли центра социума. Сооснователь инвестиционного холдинга PRYTEK (общая стоимость портфельных технологических компаний превышает $1 млрд), президент бизнес-клуба «Эквиум», основатель и владелец смарт-офисов SOK. Предприниматель года 2018 по версии EY.

Также Игорь Рыбаков – ведущий Youtube блога и Instagram канала, публичный спикер, автор книги «ТОК», книги «ЖАЖДА», вместе с Абдулманапом Нурмагомедовым (отец Хабиба, воспитал 27 чемпионов мира) написал книгу «Отец». Автор, исполнитель песен, развивает музыкальный проект RYBAKOV.

Игорь Рыбаков: «Я хочу, чтобы благосостояние и уровень счастья всех людей выросли в 10 раз, чтобы минимум 10 000 предпринимателей стали такими же успешными, как и я! И все сделаю для этого!». Официальный сайт.

Алексей Сергиенко — йог, художник, бизнесмен. Автор более 146 проектов. Сфера деятельности – арт-бизнес. Руководитель «Центра поддержки искусств Санкт-Петербурга» с 1991 года. Лауреат премии МВД за лучший социальный проект России – 2019 г. Картины автора находятся в Кремле, Государственной Думе и т.д. Владелец художественной галереи. Официальный сайт.





