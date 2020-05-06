Учебный год в школах Приморья может быть завершен досрочно

Министерство образования Приморского края утвердило рекомендации по окончанию учебного года в школах и дало разъяснения по выставлению итоговых оценок учащимся разных классов.



В минобре отметили, что учебный год в общеобразовательных организациях заканчивается только в соответствии с учебным планом общеобразовательной программы. Сроки начала и окончания каникул при этом школы вправе утверждать самостоятельно. Такие полномочия закрепляет Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России.



При этом министерство образования Приморья предлагает школам рассмотреть следующие варианты организации и окончания образовательного процесса в мае-июне 2020 года. В частности, для учащихся 1-8 классов рекомендуется провести аттестацию по результатам завершенных четвертей с учетом текущих отметок в апреле-мае.



Для учащихся 9 классов предлагается провести аттестацию по результатам завершенных четвертей (полугодий) с учетом текущих отметок по всем предметам кроме алгебры, геометрии и русского языка в срок до 22 мая (до 23 мая – при шестидневной учебной неделе). По алгебре, геометрии и русскому языку – до 29 мая.



Для обучающихся 10 классов – провести аттестацию по всем предметам учебного плана также до 29 мая.



Для обучающихся 11 классов рекомендовано провести аттестацию по результатам завершенных четвертей (полугодий) с учетом текущих отметок в апреле-мае по всем дисциплинам кроме математики, русского языка и предметов по выбору, которые заявлены школьником для сдачи в виде ЕГЭ.



Кроме того, школам предстоит обеспечить проведение консультаций по соответствующим учебным предметам с 12 мая и до начала государственной итоговой аттестации.



Напомним, ранее Министерство просвещения России опубликовало свои рекомендации, связанные с завершением учебного года в школах страны. В частности, документ предусматривает возможность выставления итоговых оценок по результатам трех четвертей и перенос части общеобразовательной программы нынешнего учебного года на следующий. Решающее слово в принятии мер ведомство оставило за руководством каждого региона – после согласования с Правительством РФ.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)