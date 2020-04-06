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С 6 апреля школы Владивостока перейдут на дистанционное обучение

06 Апреля 2020, 16:40 | Приморье
Во Владивостоке создана горячая линия, куда можно обратиться с вопросами о дистанционном образовании
 
В воскресенье, 5 апреля, у школьников Владивостока заканчиваются весенние каникулы, которые были продлены в связи с неблагоприятной ситуацией по распространению коронавирусной инфекции. С понедельника, 6 апреля, по приказу министерства образования Приморского края все школы города перейдут на дистанционное обучение.
 
Во Владивостоке создана горячая линия, куда можно обратиться с вопросами о дистанционном образовании. Ее номера телефонов: 8-994-103-64-62, 253-47-39, 226-92-57. 
 
Напомним, в краевой столице на сегодняшний день насчитывается 78 муниципальных школ. Дистанционное обучение после каникул планируется внедрить в каждой из них.
 

 

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Теги: образование  дистанционное обучение  школа 



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