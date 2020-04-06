COVID нечаянно нагрянул…

- А мы оказались готовы, - утверждают в известном приморском вузе

6 апреля у студентов российских вузов заканчивается неожиданная для середины учебного года каникулярная неделя. Министерство науки и высшего образования рекомендовало продолжить обучение исключительно с использованием дистанционных технологий. Это означает, что все университеты «держат» двери закрытыми. И несмотря на то, что в аудиториях учебных заведений по-прежнему пусто, преподаватели и студенты по расписанию приходят на лекции и практические занятия. Как? Об этом корреспондент "Золотого Рога" спросил Сергея Булаха, директора Высшей школы телевидения ВГУЭС .

- Сергей Павлович, с продолжением учебного года? Нестандартные для вузов дистанционные технологии не помешают процессу?

- Наверное, удивлю ответом, но технологии не помеха, а в чем-то даже помощь. Очевидно было, что карантин надолго, масштабы беды у соседей это подтверждали. Поэтому еще до объявления в стране нерабочей недели преподаватели и студенты Высшей школы телевидения ВГУЭС в тестовом режиме опробовали дистанционные технологии. Мы провели собрания на всех курсах. Оказалось, что ребята в большинстве готовы и технологически и пользовательски. Удивили первокурсники, которых у нас более ста человек. Они без проблем установили на своих гаджетах необходимые программы и общее собрание курса провели уже дистанционно. Большинством от общего числа слушателей, а на дневном отделении у нас на всех курсах 324 человека, выбрали нужную платформу. Провели заседание кафедры, для преподавателей организовали короткие уроки удаленной работы.

- И успешно разбежались на каникулы?

- Весь секрет в том, что мы решили не прекращать дистанционного обучения и не уходить на каникулы. Их у нас просто не было ни у студентов, ни у преподавателей. Знаете, это очень похоже на такой социальный договор. Редко кто и студентов воспользовался днями отдыха, а преподаватели объявили неделю рабочей. Мы сохранили расписание лекций и практик. И в соответствии с ним каждый проводил виртуальные лекции или вебинары. Сначала с рабочих мест в университете, которых мы организовали несколько, а потом и дистанционно из дома. Таким образом нынешний понедельник не будет отличаться от предыдущего. Все и всё работает в привычном, если так можно выразиться, режиме.

- Когда вы говорите о «привычном» режиме, что имеется в виду, ведь очевидно, что контактную работу никакой виртуальной не заменить?

- Конечно нет. И мы надеемся, что карантин рано или поздно закончится и ребята вернутся в аудитории. Но давайте, если это возможно сейчас, поговорим о том, что с собой принесли эти недели дистанционной работы. Очевидно, что и для преподавателей и студентов резко возросла интенсивность труда. Теперь никому из числа сидящих в аудитории не удается отсидеться за спинами добросовестных коллег. Обычно часть студентов спокойно чувствуют себя от сессии до сессии. Здесь же, как это ни парадоксально, преподаватель каждому смотрит глаза в глаза, каждого в любой момент может проверить на знание предмета, протестировать одновременно всю группу, что в обычных условиях потребовало бы отдельных занятий.

Мы не отвлекаемся на организационные вопросы, дисциплину слушателей. Но при этом видим каждого не только в режиме реального времени, но и его готовность к парам, самостоятельную работу и многое другое.

Изоляция и самоизоляция – это дополнительный стресс для ребят, поэтому большинство из них из университетских общежитий вернулось домой. Но и это не стало препятствием. Каждый день они в виртуальном, но коллективе, в диалоге и с преподавателями и однокурсниками. Некоторые смогли сочетать работу с учёбой, ведь для учебы можно использовать любые девайсы, в том числе, и мобильные.

Конечно, многое изменилось и для преподавателей. Традиционного общения по электронной почте и в группах мессенджеров и социальных сетей явно не хватало. Многим пришлось в интенсивном режиме осваивать новые платформы. Конечно, у нас есть те, кто уже работал в такой среде. Елена Боровик, например, свой курс по классической истории зарубежной литературы разместила даже на федеральной образовательной платформе Степик. Но в большинстве своем нам пришлось пересматривать методику лекций и практик. Теперь эффективнее стало выносить на общие занятия предметные кейсы, разбирая которые, аудитория и погружается в материал, и закрепляет полученные самостоятельно и в виртуальной аудитории знания.

Или фишка нашего университета - практикоориентированное обучение. Студенты активно осваивают дисциплины, в том числе, узкопрофессиональные, в реальных редакциях с реальными преподавателями-мастерами. Но сейчас и тем и другим также пришлось осваивать приемы бесконтактной работы. Студенты дистанционно получают задания, готовят материалы, а работодатели размещают их в эфире, на видеохостингах и в лентах новостей, публикуют в печатных СМИ. Неожиданно из минуса дистанционное обучение превратилось в способ формирования новых профессиональных навыков у наших студентов.

- Не слишком ли оптимистично? Так может статься, что теперь вообще разницы между контактными и бесконтактными формами образования нет. Может, и в университет незачем поступать?

- Конечно, разница есть. И в такой системе обучения немало сложностей и неожиданностей. А если учесть, что направления подготовки у нас творческие, то без реального общения нельзя. Ну как можно дистанционно успешно заниматься техникой речи или формировать навыки публичного выступления. Конечно, платформа, на которой мы проводим обучение предполагает интерактив, но не до такой же степени. Кстати сказать, наш опыт еще ярче высветил проблемы государственного образовательного стандарта. В нём, например, сказано, что обучение можно проводить как на оборудовании, так и с использованием виртуальных аналогов. Давайте представим. Возьмем виртуальные видеокамеру, микрофон и собеседника и проведем с помощью этих фантомов виртуальное интервью. Сценарий для компьютерной игрушки любопытный, для профессиональной подготовки практически или совсем бесполезный.

И это не единственная проблема. Современные коммуникации, включая телевидение, требуют для создания мультимедийных продуктов дорогостоящей техники и программного обеспечения. В двух телевизионных лабораториях ВШТВ и компьютерных классах университета сформирована необходимая база. Но дистанционного доступа к технике и рабочим местам для всех организовать невозможно. Университет готов, но у студентов должны быть продвинутые рабочие места дома. Мы ищем решения. Но это не быстро.

Непросто в этот период иногородним студентам. У нас обучаются ребята со всего Дальнего Востока. Многим пришлось временно вернуться в самые дальние районы, на северные Курилы, например, или в Еврейскую автономную область. Понятно, что и расстояния приличные и интернет не всегда высокоскоростной. Но очень хочу верить, что это временные трудности. А на ваш вопрос о том, стоит ли сейчас поступать в университеты лучше всего скажут сами студенты.

- У вас есть с ними обратная связь и что они думают о таком способе обучения?

- Конечно, обратная связь есть. Половина говорит и пишет, что ждет возвращения в аудитории, есть те, кто сетует на то, что приходиться затрачивать дополнительные усилия в учебе. Но в подавляющем большинстве ребята сохраняют оптимизм. Об этом свидетельствует поток приходящих в почтовые ящики преподавателей самостоятельных работ, которые ребята выполнили за прошедшие недели, об этом они сами говорят на виртуальных занятиях. Об этом, наконец, свидетельствуют и творческие работы, которые студенты продолжают выполнять в рамках профессинальных мастерских.

Но надо все-таки подчеркнуть, что нынешняя ситуация чрезвычайная. При другом развитии событий то, что сегодня делается в авральном порядке, внедрялось бы медленнее, имело бы, возможно, не такой мгновенный эффект. При этом можно было бы подстраховаться от возможных издержек и ошибок. Но, предположу, в этом и состоит вызов, сделанный всему образованию. Вот сейчас, например, мы серьезно задумываемся над тем, как будет проходить абитуриентская кампания этого года. Ведь не забывайте, что помимо ЕГЭ, который уже перенесен на более поздний срок, наши будущие студенты сдают и творческий экзамен. Мы готовимся проводить его как в обычном, если ситуация существенно улучшится, либо в дистанционном варианте, чего ни мы, ни наши коллеги из других вузов еще никогда не делали. Напомню, что в этом году мы будем набирать студентов по двум бакалаврским программам «Телевидение. Мультимедийная журналистика» и «Реклама и связи с общественностью» и одной магистерской «Медиакоммуникации». По всем трем программам у нас впервые появились бюджетные места. Это в дополнение к вопросу о том, стоит ли сейчас поступать в университет.

Или наши выпускники. Через 10 дней у нас должны защищаться бакалавры направления реклама и связи с общественностью. Это первый выпуск заочной формы обучения. Сейчас определяемся с форматом защиты. Не исключено, что впервые в практике ВШТВ это может быть сделано дистанционно.

- До этого мы говорили о преподавателях и студентах ВШТВ. А как ВГУЭС в целом переживает сложные времена и готов ли он к работе в чрезвычайных ситуациях?

А вы посмотрите ролики на эту тему на видеохостингах и материалы на сайтах ВШТВ и университета. Они, между прочим, сделаны при самом активном участии наших студентов. Из них вы узнаете, что в университете создан специальный штаб, разработаны и изданы приказы, где прописаны все алгоритмы работы и организации учебного процесса. В местах скопления людей установлены санитайзеры и приборы обеззараживания воздуха. Температуру у приходящих в университет проверяют не только на входе, но и на выходе. Поэтому если заболел на рабочем месте, к тебе вызовут врача и отправят в стационар. Особо позаботились о людях старше 65 и матерях с детьми до 14 лет. Они все переведены исключительно на дистанционную форму работы или отправлены на больничный, выдаваемый в соответствии с указом Президента. Ужесточен пропускной режим, проводятся дополнительная уборка и обработка помещений. Теперь в кабинетах могут находиться одновременно не более двух человек. Весь документооборот переведен в электронный или бесконтактный вариант. На более поздний срок перенесены массовые мероприятия. Теперь даже ректораты и Ученый совет проводятся в дистанционном формате. Поэтому хочется верить, что все это поможет преодолеть трудные времена.

- Возвращаясь к началу. Из всего сказанного следует, что выражение «понедельник – день тяжелый» не для вас?

- Конечно, для нас понедельник – день рабочий.

Фото - Владимир ГРИШИН, ВШТВ.