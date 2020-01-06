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На центральной площади Владивостока отметят Рождество Христово
06 Января 2020, 08:40 | Приморье
Гостей праздника поздравит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир
Во вторник, 7 января, на центральной площади Владивостока отметят Рождество Христово. Администрация города приглашает жителей и гостей краевой столицы на праздничный концерт.
Программа на центральной площади начнется в 12:00. На сцене выступят творческие коллективы города. Для всех собравшихся прозвучат рождественские песни и стихи.
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