Гостей праздника поздравит митрополит Владивостокский и Приморский Владимир

Во вторник, 7 января, на центральной площади Владивостока отметят Рождество Христово. Администрация города приглашает жителей и гостей краевой столицы на праздничный концерт.

Программа на центральной площади начнется в 12:00. На сцене выступят творческие коллективы города. Для всех собравшихся прозвучат рождественские песни и стихи.