Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Сильный дождь ожидается во Владивостоке
Все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями
В четверг, 8 августа, во Владивостоке ожидается сильный дождь с ветром до 20 метров в секунду. При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендовано обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) города по телефону 2222-333. Службы жизнеобеспечения Владивостока приведены в режим повышенной готовности.
Как сообщили в ЕДДС Владивостока со ссылкой на Примгидромет, непогода накроет город в ночь на 8 августа. Синоптики прогнозируют выход тропического шторма «FRANCISCO» на северо-запад Японского моря и дальнейшее его смещение к южному побережью Приморского края.
Ночью 8 августа в городе ожидается дождь, утром сильный с количеством 20-45 мм за 12 часов и менее. Днем 8 августа сохранится сильный дождь, временами ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться ветром 15-20 м/с, утром и днем 8 августа - порывами до 23 м/с. Не исключено подтопление низких мест и участков дорог интенсивным ливневым стоком.
Как отметили в администрации Владивостока, все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.
При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендовано обращаться в ЕДДС города по телефону 2222-333.
Новости тематики
- Сильный дождь ожидается во Владивостоке
- В Приморье пройдут дожди и грозы, возможны шквалы
- "Никто кроме нас": День Воздушно-десантных войск во Владивостоке отметят автопробегом
- Прикоснулись к святыне
- Новый тайфун может стать супертайфуном года для Приморья
- Утвержденный список опасных пород собак сократили с 69 до 12
- Находкинский филиал МГУ им. адмирала Г. И. Невельского оказался под угрозой закрытия
- На городском кладбище Уссурийска творится нечто
- Боевые корабли ВМС Филиппин и Вьетнама впервые примут участие в параде в честь Дня ВМФ во Владивостоке
- 14 июля приморцы отпраздновали один из самых ярких и любимых праздников - День Рыбака!
Новости раздела
- Сильный дождь ожидается во Владивостоке
- Флаг Приморья установят на вершине Эльбруса
- В Приморье пройдут дожди и грозы, возможны шквалы
- Жителям Владивостока предлагают избавиться от макулатуры, электрохлама и другого мусора
- "Никто кроме нас": День Воздушно-десантных войск во Владивостоке отметят автопробегом
- Прикоснулись к святыне
- Владивосток со скрипом удерживает население
- Новый тайфун может стать супертайфуном года для Приморья
- Любо, братцы!
- Утвержденный список опасных пород собак сократили с 69 до 12
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Приморье останется без яблок, слив, персиков, нектаринов и груш из Китая
- В Приморье строительство поселка ЖСК "Остров" вышло на финишную прямую
- На "дальневосточных гектарах" появится сеть магазинов
- Кожемяко просит вторую взлетно-посадочную полосу
- В Приморье введен режим ЧС
- Индивидуальное жилищное строительство в Приморье: безвкусно, дорого и долго
- Гостям и жителям Владивостока предложат новый туристический маршрут
- Во Владивостоке до 7 ноября закрыли важную улицу на ремонт
- На Дальнем Востоке кадры с "грамотной устной и письменной речью" не нужны?
- Жители Приморья массово пошли в долевое строительство