Сильный дождь ожидается во Владивостоке

Все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями

В четверг, 8 августа, во Владивостоке ожидается сильный дождь с ветром до 20 метров в секунду. При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендовано обращаться в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) города по телефону 2222-333. Службы жизнеобеспечения Владивостока приведены в режим повышенной готовности.

Как сообщили в ЕДДС Владивостока со ссылкой на Примгидромет, непогода накроет город в ночь на 8 августа. Синоптики прогнозируют выход тропического шторма «FRANCISCO» на северо-запад Японского моря и дальнейшее его смещение к южному побережью Приморского края.

Ночью 8 августа в городе ожидается дождь, утром сильный с количеством 20-45 мм за 12 часов и менее. Днем 8 августа сохранится сильный дождь, временами ожидается очень сильный дождь с количеством 50 мм и более за 12 часов и менее. Дожди будут сопровождаться ветром 15-20 м/с, утром и днем 8 августа - порывами до 23 м/с. Не исключено подтопление низких мест и участков дорог интенсивным ливневым стоком.

Как отметили в администрации Владивостока, все службы жизнеобеспечения готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Водителей всех видов транспорта просят соблюдать дополнительную осторожность при движении по городу.

При возникновении чрезвычайных ситуаций гражданам рекомендовано обращаться в ЕДДС города по телефону 2222-333.