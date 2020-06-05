www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 69.02 р. 100 JPY: 63.23 р.
EUR: 77.32 р. 10 CNY: 96.91 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Поднятием флага, автопробегом и концертами во дворах отметят День России в Приморье

05 Июня 2020, 17:25 | Приморье

Приморье отметит один из ключевых государственных праздников – День России в следующую пятницу, 12 июня. Приуроченные к этой дате мероприятия развернутся во всех муниципалитетах края. Многие акции и события решено провести в онлайн-формате – такой подход обусловлен текущей эпидемиологической обстановкой.

Праздничные мероприятия 12 июня на всех территориях края будут происходить с участием малого количества людей и соблюдением всех существующих ограничений и требований, в частности масочного режима и «социальной дистанции».

Так, во Владивостоке 12 июня в 9.00 запланировано торжественное поднятие флага Российской Федерации. В мероприятии примут участие первые лица Приморья.

В 12.00 от подводной лодки С-56 стартует автопробег ко Дню России, маршрут пролегает через улицы Владивостока.

Кроме того, в 12.00 всем желающим предлагается присоединиться к всероссийской акции «Гимн России», включив и исполнив гимн Российской Федерации у открытого окна или на балконе своей квартиры.

В течение пятницы, 12 июня, во дворах приморцев планируется также давать концерты в рамках акции «Мы – Россия». Артисты будут исполнять патриотичные и тематические песни. Жители Приморья смогут послушать их из окон и со своих балконов.

Кроме того, музыкальные произведения в честь праздника творческие коллективы и отдельные вокалисты исполнят в общественных местах различных муниципалитетов Приморья. К примеру, во Владивостоке выступления артистов развернутся на центральной площади города и на Спортивной набережной.

С 8 по 15 июня Приморский край принимает участие во Всероссийской донорской неделе, которая приурочена в этом году также к празднованию Дня России и проводится на базе Краевой станции переливания крови.

На следующей неделе в крае начнется раздача бело-сине-красных ленточек жителям края в общественных местах. Работу проведут активисты из волонтерских штабов Приморья.

«Планируется также вручение ленточек в стиле “триколор” пациентам, которые будут выписываться в преддверии праздника из больниц. Медицинские работники исполнят для них в честь выздоровления патриотические песни», – отметила и.о. директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

С 8 по 14 июня во Владивостоке состоится Фестиваль граффити. Уличные художники нанесут на стены зданий города изображения, посвященные Дню России.

Уже сегодня приморцы могут присоединиться к флешмобу, который проходит в социальных сетях – «Окна России». Желающим предлагается нанести патриотические рисунки и слова поздравлений на оконные стекла дома или на работе, сфотографировать то, что получится, и выложить снимок на своей странице с хэштегами: #ОкнаРоссии, #ДеньРоссии, #ДеньРоссии2020_Владивосток, #МыРоссия, #ПриморскийКрай.

Еще одна акция «Песни моей страны» посвящена одному из главных символов идентичности русского народа – березе. Чтобы принять участие в ней, нужно спеть песню «Березы» рядом с одним из таких деревьев на камеру и выложить видео на своей странице в социальных сетях с хэштегами: #ПесниМоейСтраны, #ДомТамГдеБереза, #МыРоссия, #ПриморскийКрай.

 «Те, кто не хочет исполнять музыкальное произведение, могут сделать просто тематическую фотографию и также опубликовать ее в социальных сетях», – уточнила Ольга Ивченко.

Кроме того, можно принять участие в акции «Мой флаг – моя гордость». Для этого нужно нарисовать бело-сине-красный триколор на щеке так, как это делали болельщики на Чемпионате мира по футболу – 2018 в России, сделать фотографию и выложить ее в социальные сети с рассказом о том, что значит для вас российский флаг и за что вы любите свою Родину с хэштегами #МыРоссия, #МойФлагМояГордость.

Другая акция ко Дню России в социальных сетях – «Испеки пирог и скажи: “Спасибо”». К 12 июня необходимо испечь пирог, подарить его тому, кого хочешь поблагодарить и опубликовать фото происходящего в социальных сетях с хэштегами: #МыРоссия, #МыВместе, #ЯЛюблюТебяЖизнь.

Примечательно, что к 12 июня планируется проведение и онлайн-акций для иностранных граждан. К примеру, жители других государств могут поздравить россиян с праздником или прочитать на камеру стихотворения Александра Пушкина и других поэтов, чье творчество является уже национальным достоянием нашей страны, и выложить видео в социальных сетях с хэштегом #ДеньРоссии.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

 

 

Автор:
Теги: праздник  день россии 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]