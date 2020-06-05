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Поднятием флага, автопробегом и концертами во дворах отметят День России в Приморье
Приморье отметит один из ключевых государственных праздников – День России в следующую пятницу, 12 июня. Приуроченные к этой дате мероприятия развернутся во всех муниципалитетах края. Многие акции и события решено провести в онлайн-формате – такой подход обусловлен текущей эпидемиологической обстановкой.
Праздничные мероприятия 12 июня на всех территориях края будут происходить с участием малого количества людей и соблюдением всех существующих ограничений и требований, в частности масочного режима и «социальной дистанции».
Так, во Владивостоке 12 июня в 9.00 запланировано торжественное поднятие флага Российской Федерации. В мероприятии примут участие первые лица Приморья.
В 12.00 от подводной лодки С-56 стартует автопробег ко Дню России, маршрут пролегает через улицы Владивостока.
Кроме того, в 12.00 всем желающим предлагается присоединиться к всероссийской акции «Гимн России», включив и исполнив гимн Российской Федерации у открытого окна или на балконе своей квартиры.
В течение пятницы, 12 июня, во дворах приморцев планируется также давать концерты в рамках акции «Мы – Россия». Артисты будут исполнять патриотичные и тематические песни. Жители Приморья смогут послушать их из окон и со своих балконов.
Кроме того, музыкальные произведения в честь праздника творческие коллективы и отдельные вокалисты исполнят в общественных местах различных муниципалитетов Приморья. К примеру, во Владивостоке выступления артистов развернутся на центральной площади города и на Спортивной набережной.
С 8 по 15 июня Приморский край принимает участие во Всероссийской донорской неделе, которая приурочена в этом году также к празднованию Дня России и проводится на базе Краевой станции переливания крови.
На следующей неделе в крае начнется раздача бело-сине-красных ленточек жителям края в общественных местах. Работу проведут активисты из волонтерских штабов Приморья.
«Планируется также вручение ленточек в стиле “триколор” пациентам, которые будут выписываться в преддверии праздника из больниц. Медицинские работники исполнят для них в честь выздоровления патриотические песни», – отметила и.о. директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.
С 8 по 14 июня во Владивостоке состоится Фестиваль граффити. Уличные художники нанесут на стены зданий города изображения, посвященные Дню России.
Уже сегодня приморцы могут присоединиться к флешмобу, который проходит в социальных сетях – «Окна России». Желающим предлагается нанести патриотические рисунки и слова поздравлений на оконные стекла дома или на работе, сфотографировать то, что получится, и выложить снимок на своей странице с хэштегами: #ОкнаРоссии, #ДеньРоссии, #ДеньРоссии2020_Владивосток, #МыРоссия, #ПриморскийКрай.
Еще одна акция «Песни моей страны» посвящена одному из главных символов идентичности русского народа – березе. Чтобы принять участие в ней, нужно спеть песню «Березы» рядом с одним из таких деревьев на камеру и выложить видео на своей странице в социальных сетях с хэштегами: #ПесниМоейСтраны, #ДомТамГдеБереза, #МыРоссия, #ПриморскийКрай.
«Те, кто не хочет исполнять музыкальное произведение, могут сделать просто тематическую фотографию и также опубликовать ее в социальных сетях», – уточнила Ольга Ивченко.
Кроме того, можно принять участие в акции «Мой флаг – моя гордость». Для этого нужно нарисовать бело-сине-красный триколор на щеке так, как это делали болельщики на Чемпионате мира по футболу – 2018 в России, сделать фотографию и выложить ее в социальные сети с рассказом о том, что значит для вас российский флаг и за что вы любите свою Родину с хэштегами #МыРоссия, #МойФлагМояГордость.
Другая акция ко Дню России в социальных сетях – «Испеки пирог и скажи: “Спасибо”». К 12 июня необходимо испечь пирог, подарить его тому, кого хочешь поблагодарить и опубликовать фото происходящего в социальных сетях с хэштегами: #МыРоссия, #МыВместе, #ЯЛюблюТебяЖизнь.
Примечательно, что к 12 июня планируется проведение и онлайн-акций для иностранных граждан. К примеру, жители других государств могут поздравить россиян с праздником или прочитать на камеру стихотворения Александра Пушкина и других поэтов, чье творчество является уже национальным достоянием нашей страны, и выложить видео в социальных сетях с хэштегом #ДеньРоссии.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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