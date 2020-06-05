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Последний звонок во Владивостоке звенит онлайн
05 Июня 2020, 13:25 | Приморье
В эти минуты во Владивостоке проходит последний звонок. Всего в городе 3 329 выпускников. Из-за коронавируса традиционный праздник окончания школы проходит в дистанционном режиме: каждое образовательное учреждение приготовило свой поздравительный ролик выпускникам.
Так, к примеру, трогательное видео своим выпускникам записали учителя и директор школы №77. Напутственные слова с пожеланиями здоровья и сил, а также успехов в ЕГЭ прозвучали от классных руководителей и первых учительниц. Ответное слово скажут и сами выпускники. Они также приготовили стихи и песни о последнем звонке, школьный вальс, который записывался в строгом соблюдении всех санитарно-эпидемиологических мероприятий. И, конечно, в завершение торжественного мероприятия прозвенит последний звонок.
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Теги: школа последний звонок
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