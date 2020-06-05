COVID-19: Вводится новый порядок въезда в Приморье

Новый порядок въезда начнет действовать с воскресенья, 7 июня

Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Такое решение вынес региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом накануне, 4 июня.

Как пояснили в оргштабе, на борту воздушного судна или в аэропорту Владивостока будет продолжено анкетирование по форме, установленной Роспотребнадзором, лиц, прибывающих на территорию Приморского края из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа воздушным транспортом, с последующим представлением заполненных анкет специалистам санитарно-карантинных пунктов.

С 7 июня такое правило распространится и на международные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.

Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адреса проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин.

Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)