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COVID-19: Вводится новый порядок въезда в Приморье

05 Июня 2020, 13:21 | Приморье
Новый порядок въезда начнет действовать с воскресенья, 7 июня
 
Все прибывающие на территорию Приморского края из неблагополучных по COVID-19 регионов как воздушным, так и наземным транспортом, должны будут заполнить анкету по установленному Роспотребнадзором образцу. Такое решение вынес региональный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом накануне, 4 июня.
 
Как пояснили в оргштабе, на борту воздушного судна или в аэропорту Владивостока будет продолжено анкетирование по форме, установленной Роспотребнадзором, лиц, прибывающих на территорию Приморского края из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа воздушным транспортом, с последующим представлением заполненных анкет специалистам санитарно-карантинных пунктов. 
 
С 7 июня такое правило распространится и на международные пассажирские перевозки автомобильным транспортом.
 
Прибывающим в Приморье необходимо указать в анкете свои контактные данные, а также цель приезда и адреса проживания. После заполнения анкет, при отсутствии признаков ОРВИ, гости и вернувшиеся домой жители смогут отправиться к месту планируемого ими пребывания без помещения на 14-дневный карантин.
 
Напомним, в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, предусматривающий обязательное соблюдение масочного режима и «социальной дистанции» при посещении общественных мест.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: коронавирус  Роспотребнадзор  covid-19 



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