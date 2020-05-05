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Жителям Приморья предлагают зажечь "Лучи Победы" 9 мая
В Приморье проведут акцию «Лучи Победы». Главная цель мероприятия – позволить почувствовать единение жителям края и дать возможность каждому почтить память погибших в Великой Отечественной войне.
В рамках акции 9 мая приморцам предлагается зажечь у себя дома «Лучи Победы». Это могут быть свечи, бытовые фонари, фонари на мобильных телефонах и другие источники света, которые следует включить в 22.00 и подойти с ними к открытому окну или выйти на балкон.
«В это же время командование Тихоокеанского флота запустит в небо 30 памятных артиллерийских залпов», – отметила заместитель директора департамента внутренней политики края Ольга Ивченко.
Отметим, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой приморцам предлагают множество возможностей отметить День Победы в условиях режима самоизоляции. Жители края могут стать участниками виртуального шествия «Бессмертного полка», записать поздравления для ветеранов Великой Отечественной войны или исполнениестихов о войне на камеру и выложить тематические ролики на своих страницах в социальных сетях. Лучшие домашние выступления покажут в праздничном эфире «ОТВ-Прим» в День Победы.
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