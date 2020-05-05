Во Владивостоке перенесен праздничный салют

Принято решение, что салют должен проходить в один день с Парадом Победы

«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, было принято решение отложить праздничный салют на такой день, когда его сможет посмотреть, как можно больше людей. Все необходимые приготовления с нашей стороны были проведены, но салют состоится в один день с Парадом», - прокомментировали специалисты.

Напомним, фейерверки планировали запустить на видовой площадке на Добровольского, 13, в районе ул. Олега Кошевого, 26, у Дома молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103), на Русском острове, в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 81), селе Береговое (ул. Строительная, 5), на острове Попова (ул. Бассейновая, 14), а также а также с баржи в Амурском заливе.

Фото (архив)