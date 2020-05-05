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Во Владивостоке перенесен праздничный салют
05 Мая 2020, 14:00 | Приморье
Принято решение, что салют должен проходить в один день с Парадом Победы
«В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, было принято решение отложить праздничный салют на такой день, когда его сможет посмотреть, как можно больше людей. Все необходимые приготовления с нашей стороны были проведены, но салют состоится в один день с Парадом», - прокомментировали специалисты.
Напомним, фейерверки планировали запустить на видовой площадке на Добровольского, 13, в районе ул. Олега Кошевого, 26, у Дома молодежи (проспект 100-летия Владивостока, 103), на Русском острове, в поселке Трудовое (ул. Лермонтова, 81), селе Береговое (ул. Строительная, 5), на острове Попова (ул. Бассейновая, 14), а также а также с баржи в Амурском заливе.
Фото (архив)
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Теги: парад день победы салют
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