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"Вход без масок запрещен": Нарушителей масочного режима будут выявлять при помощи видеокамер

05 Мая 2020, 13:43 | Приморье

В Приморье ужесточают меры контроля над соблюдением санитарно-эпидемиологического режима в общественных местах. Об этом стало известно во время селекторного совещания с главами муниципальных образований под председательством Губернатора края Олега Кожемяко края во вторник, 5 мая.

В частности, речь шла об обнаружении нарушителей масочного режима в Приморье через системы видеонаблюдения, которые работают во всех крупных торговых центрах.

«Мы в любом случае начнем поэтапно открывать торговые центры. Но наша цель – защитить граждан, предотвратив возможное распространение инфекции и появление новых очагов заражений. Поэтому важно научиться работать в сложившейся ситуации. Так, идет процесс подключения крупных магазинов к системам видеомониторинга, чтобы мы могли определять, сколько людей находится в зале и сколько из них без масок. На объекте вообще не должно быть людей без средств индивидуальной защиты, защищающих органы дыхания. Претензии будем предъявлять непосредственно к руководителям торговых центров. Они ответственны за то, что в их точке нарушается санитарный режим. Пусть на каждой двери пишут “Вход без масок запрещен”. Пусть сами выдают маски или просто не пускают без них людей», – подчеркнул Губернатор.

Кроме того, обсуждался запрет на продажу сельхозпродукции без индивидуальной упаковки.

«Не исключено, что сегодня-завтра мы подготовим решение, согласованное с Роспотребнадзором, чтобы вся сельхозпродукция, которую люди трогают руками, – либо была упакована, либо покупатель мог прикасаться к ней только в перчатках. Потому что это тоже путь распространения заболевания. Человек взял яблоко, грушу, посмотрел и положил обратно. А до этого кашлянул в руку. Вот и все – разнос инфекции. Поэтому я обращаюсь к руководителю территориального управления Роспотребнадзора Татьяне Николаевне Детковской. Давайте вместе отработаем порядок, при котором наши торговые сети будут соблюдать такой режим. Он уже действует в странах Европы и является оправданным», – отметил Олег Кожемяко.

Глава региона подчеркнул, очень важно, чтобы все жители края, будь то представители бизнеса, органов власти или правоохранительной системы, ответственно относились к принимаемым в Приморье мерам профилактики возникновения новых очагов заражения и дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. Только так можно достичь необходимого результата.

«Если мы отнесемся к происходящему безразлично, пустим дело на самотек, у нас продолжится поступление большого количества больных в медучреждения, мы продолжим заполнять койки. Этого допустить нельзя. Поэтому нужны профилактические меры. И мы обязаны их соблюдать», – подытожил Олег Кожемяко. 

Кроме того, во время совещания речь шла о плановом открытии медицинского центра на 60 коек в Уссурийске и усилении квалифицированными кадрами медицинских бригад в Находке в связи с увеличением количества больных на территории.

«Сейчас формируются медицинские бригады для работы в Находке. С завтрашнего дня туда выезжают анестезиологи, в частности из Михайловского района, будут также врачи-эпидемиологи. Довольно серьезная команда прибудет. Кроме того, с 6 мая к работе приступят 11 студентов. Мы не планируем их использовать для работы непосредственно в очагах заражения. Учащихся задействуют в дистанционном консультировании, оформлении документации, занесении данных в реестры – это существенная помощь. В пятницу, 8 мая, планируется встреча с представителями частных медицинских учреждений Находки – попробуем обсудить возможность задействования их работников», – уточнила министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: самоизоляция  коронавирус  масочный режим  торговля 



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