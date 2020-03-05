Голосование по поправкам в Конституцию совпадет с общемировым мировым праздником

22 апреля Колокол мира вновь напомнит жителям Приморья о наступлении Дня Матери-Земли

Символический Колокол мира, а его роль во Владивостоке выполняет морская рында, по традиции прозвучит три раза – дань прошлому, призыв к настоящему и привет будущему. День Матери-Земли, учрежденный ООН, впервые отметили в Приморье по инициативе Дальневосточного Комитета по делам ЮНЕСКО в 2010 году и его празднование вновь вошло в план действий Дальневосточного комитета на 2020-2021 годы, который утвердили участники движения ЮНЕСКО.

Собрание представителей сферы образования, науки и культуры Приморского и Хабаровского краев и Еврейской АО прошло на базе Владивостокского государственного университета экономики и сервиса на этой неделе. Исполнительный директор комитета Виктор КОРСКОВ напомнил собравшимся основные вехи деятельности международной организации в регионе за 30 лет присутствия. А результаты ощутимы.

Напомним, что именно усилиями членов комитета в 2001 году в список Всемирного природного и культурного наследия ЮНЕСКО была включена территория центрального Сихотэ-Алиня – а таких объектов в России сегодня всего тридцать, три – на Дальнем Востоке.

Нередко ЮНЕСКО называют хранителями наследия землян. Но цели международной организации значительно шире – решение проблемы дискриминации в области образования и неграмотности; изучение национальных культур и подготовка национальных кадров; проблемы социальных наук, геологии, океанологии и наук и биосферы. Поэтому опорой в деятельности организации являются преподаватели, ученые и представители культуры.

Их представители и вошли в новый состав президиума Дальневосточного комитета. Среди них - первый и бессменный член комитета, почетный гражданин Владивостока, председатель краевого Совета общественных организаций женщин Зинаида ИОВКОВА. А председателем президиума избрана ректор Владивостокского государственного комитета Татьяна Викторовна ТЕРЕНТЬЕВА. Этот вуз принял эстафету от команды ДВГУ по активизации деятельности ЮНЕСКО на Дальнем Востоке после реформирования университета и смены работы бывшего ректора Владимира КУРИЛОВА, который возглавлял комитет ЮНЕСКО на Дальнем Востоке в последнее десятилетие.

Новый состав президиума решил активизировать деятельность Комиссии по делам ЮНЕСКО при МИДе РФ в регионе и принял предложение собрания расширить сферу деятельности на территории новых участников Дальневосточного федерального округа из Забайкалья.

На фото: знамя Мира ЮНЕСКО было предложено Николаем РЕРИХОМ для охраны объектов культуры от вандализма и разрушения и олицетворяет Знание, Красоту, Любовь.