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В Приморье охотник оклеветал амурского тигра
ЛОЖЬ МОЖЕТ СТОИТЬ ТИГРУ ЖИЗНИ
Ни амурский тигр, ни какое-либо другое животное не имеет отношения к травмам, полученным охотником 3 ноября 2019 года в охотугодьях близ села Кроуновка Приморского края. Специалисты рабочей группы при департаменте охотничьего надзора Приморского края, разобравшись в обстоятельствах происшествия, опровергли утверждения гражданина, который уверяет, что на него напал амурский тигр. Экспертное заключение направлено в правоохранительные органы для дальнейшего разбирательства и установления причин произошедшего.
Напомним, 3 ноября 2019 года в одно из лечебных учреждений Уссурийского городского округа был госпитализирован охотник с ранами бедра, которые, по его словам, ему нанёс амурский тигр в тайге неподалеку от села Кроуновка. ОМВД России по г. Уссурийску назначил доследственную проверку по данному факту.
К расследованию происшествия незамедлительно подключились специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками департамента охотничьего надзора Приморского края и сотрудники Центра «Амурский тигр». Специалисты выезжали на место предполагаемого нападения хищника, где произвели осмотр и собрали необходимые для установления истинной картины происшествия улики.
Как рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Приморского края Дмитрий Панкратов, осмотрев место происшествия, а также проанализировав собранные на месте улики и изучив показания, данные охотником и его товарищами, комиссия при департаменте установила, что ни амурский тигр, ни иное хищное животное не имеет отношения к травмам, полученным охотником.
«К работе комиссии были привлечены эксперты, имеющие соответствующую квалификацию и большой опыт в изучении объектов животного мира. Результаты работы комиссии говорят о том, что данная ситуация произошла не по вине дикого животного: ближайшие следы тигра были зафиксированы на удалении в 100 метров от места происшествия, что исключает участие хищника в инциденте. Все материалы и протокол заседания комиссии направлены в ОМВД России по г. Уссурийску для дальнейшего разбирательства в рамках уголовного дела», - рассказал Дмитрий Панкратов.
По словам генерального директора Центра «Амурский тигр» Сергея Арамилева, когда тигра ложно обвиняют в нападении, то ставят под удар не только его имидж, как мирного соседа для человека, но и навлекают на него несправедливый гнев людей, который может закончиться печально для редкого хищника.
«Постыдно, когда такие вещи, как обвинение тигра в несуществующем нападении, происходят в нашей жизни, - комментирует Сергей Арамилев. - Потому что, как известно, слово вылетело - не поймаешь. Новость, где тигр представлен подлым кровожадным хищником, широко разошлась по СМИ и социальным сетям, неоднократно передалась из уст в уста. Определенная часть людей после подобных новостей начинает по-другому относиться к тигру, а кого-то это, возможно, даже спровоцирует на необдуманный выстрел по тигру при встрече в лесу. По сути, человек, обвинив тигра, подставил под удар его жизнь. Надеемся, что правоохранительные органы установят истинный характер травм гражданина и выяснят обстоятельства их получения. Сегодня в Службе охотничьего надзора работают профессионалы, которые всегда смогут определить, кто в лесу напал на человека, было ли нападение, и, если было, что его спровоцировало. Поэтому, в подобных случаях каждому нужно крепко задуматься, стоит ли врать, ведь обманом можно и себе навредить, и невинных животных зря погубить».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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