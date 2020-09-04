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Режим ЧС могут ввести в Приморье
Режим чрезвычайной ситуации краевого уровня может быть введен в Приморье из-за прошедшего тайфуна «Майсак». О текущей ситуации в городах и районах региона доложили Губернатору Олегу Кожемяко на заседании оперативного штаба по ликвидации последствий стихии в четверг, 3 сентября.
По данным глав муниципалитетов, основной урон стихия нанесла энергохозяйству и кровлям домов. Так, наиболее сложная ситуация в Находке, где уже введен режим ЧС муниципального характера, в Шкотовском, Партизанском, Надеждинском, Хасанском районах, Артеме и Владивостоке. Всего из-за 300 отключений без света остаются более 42 тысяч человек.
Как доложил директор филиала «Приморские электрические сети» Сергей Чутенко, работают 23 бригады энергетиков, но основные работы начнутся утром.
Отключения света, в свою очередь, повлекли перебои с водоснабжением. Так, в Артеме на данный момент почти у половины населения города нет воды.
Есть жертва стихии – в селе Лукьяновка Шкотовского района на участке упавшее дерево убило человека, личность погибшего устанавливается.
Олег Кожемяко поручил к утру оценить ситуацию в городах и районах, особенно в энергетике.
«Утром должна быть четкая картина, где, какие работы нужны, какие силы и средства следует задействовать. При необходимости – перебросить бригады из других районов, для быстрой работы энергетиков скорректировать схемы проездов к местам аварий, где есть затруднения в этом. На основе этих оценок примем решение о необходимости введении режима ЧС краевого уровня», – заявил глава Приморья.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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