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Лотос – романтический символ Приморья
На местных озерах и прудах вновь расцвели цветы из легенд и сказок
Особое внимание государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы уделяет уникальным эндемичным видам растений, занесенным в разные Красные книги - от региональной до международной. В региональной книге, в частности, говорится, что список редких и находящихся под угрозой исчезновения растений и грибов у нас насчитывает 343 вида. Это 174 - покрытосеменных растений, 6 - голосеменных, 21 - папоротниковидное, 1 - плауновидное, 37 - водорослей, 45 - мохообразных, 59 - лишайников и 58 видов грибов.
Однако специалисты допускают, что какие-то виды не смогли попасть в Красную книгу края, потому что из-за мизерного ареала они могли быть пропущены. Притом что исследователями за многие годы в регионе были найдены и описаны свыше 4 тыс. растений.
Особое место в тройке
Пожалуй, большая часть жителей нашего края знает всего лишь три местных растения-краснокнижника - это лотос Комарова, женьшень обыкновенный и тис остроконечный. Остальные приморские краснокнижники известны, в основном, довольно узкому кругу лиц, интересующемуся ботаникой и краеведением. И, наверное, это очень хорошо, что особое внимание от других редких растений переключает на себя лотос, который традиционно цветет на водоемах края в основном с конца июля до середины августа.
Но лотос - это еще и романтика, любовь, сказка, чистота намерений. Поэтому к легендарному цветку тянутся не только возвышенные и поэтичные натуры, но и многие простые люди, которые стремятся к совершенству своих душ, помыслов и дел. Но некоторые по пустоте душевной или по своей природной злобе срывают эти цветы, хотя долго они не хранятся. Да и штраф грозит за это незаконное действо, хотя обычно до адресата наказание не доходит - за всеми нарушителями не уследить.
Можно сказать, что в этом тихом цветочном браконьерстве есть и нечто положительное - лотос Комарова принимает на себя основной браконьерский удар, как бы отвлекая варваров от многих других растений, которые нуждаются в защите.
Но и сам лотос, подвергаясь истреблению, получает достойную компенсацию. Помимо традиционных мест обитания, он сегодня встречается во многих местах, где его раньше никогда не было - на озерах и прудах, куда его семена завезли его фанаты, в небольших приусадебных водоемах, устраиваемых состоятельными частниками на своих участках, в ботсаду и других местах.
Цветок и власти
Прилагают к расширению ареала лотоса руки и местные власти. Правда, не всегда удачно. Так, определенный резонанс поучил случай в селе Сергеевке Партизанского района, где поселковая администрация решила создать искусственный водоем для «посадки и выращивания лотосов». На этот факт обратили внимание активисты Общероссийского народного фронта в Приморском крае, которые выявили, что на этой стройплощадке царили факты нарушения норм действующего законодательства при проведении земляных работ. Как в конце апреля отмечал сопредседатель регионального штаба ОНФ Юрий ЛОГИНОВ, «водоем начали создавать без учета мнения жителей. При этом проводимые работы создали существенные проблемы для местного населения. В результате нарушения естественного ландшафта и природных водотоков въезд в село, а также расположенные поблизости дома начали затапливаться вышедшей на поверхность водой. В зимнее время она превращается в наледь, а с наступлением весеннего периода создает угрозу санитарному благополучию, поскольку существенно усиливает загрязнение территории села».
Прокуратура Партизанского района подтвердила этот печальный факт и вскрыла, что подрядчик вел работы без получения положенных согласований и разрешений, и бесконтрольно со стороны заказчика - поселковой администрации, и это повлекло нанесение ущерба окружающей среде. Прокуратура потребовала от местной власти навести порядок и устранить негативные последствия проводившихся работ для экологии Сергеевки.
Остается надеяться, что саму идею водоема с лотосами столь пристальное внимание со стороны ОНФ и прокуратуры не загубило окончательно, что и экология села восстановлена, и редкому растению в ней тоже достанется свое место.
В другом случае местная администрация заслуживает только «спасибо». Так, когда волонтеры «Молодежного ресурсного центра выступили с инициативой провести 29 июля субботник на озере лотосов в районе станции Океанской во Владивостоке, администрация города, как сообщил координатор экологических мероприятий Андрей ИУС, выделила им автобус, перчатки, мусорные мешки, грабли и лопаты, а также - музыку. Акцию поддержали и члены лиги ходьбы «Женьшень». А по ее завершении участникам были выданы памятные подарки.
Известно, что и другие лотосовые места власти и волонтеры также не оставляют без внимания, и, чтобы посмотреть на розовое цветение водоемов, многие гости специально приезжают в край именно в это время.
Удачной фотоохоты
Лотос - это в какой-то степени и один из местных брендов. Он привлекает очень многих своих поклонников на берега приморских пресноводных водоемов. И одно из таких мест - это район АртемГРЭС, где лотос буйствует на озере, находящемся рядом с железной дорогой, в доступе для автомобилистов и пешеходов. От автобусной остановки сюда ходу всего пять минут.
Сфотографироваться на фоне этого большого цветника - это хорошая память и воспоминания о теплых и счастливых летних днях.
Фото автора.
Виктор КУДИНОВ.
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