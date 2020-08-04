Потенциал заповедной земли

Национальный парк «Земля леопарда» 5 сентября отметит день хищника во Владивостоке

Перспективы заповедных территорий вызывают законную заботу о сохранении их биоразнообразия и вовлечения в сферу обслуживания туристов и экопросвещения. Это, в частности, предусмотрено и государственной программой «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2020-2027 годы.

Насколько она сегодня эффективна, газете «Золотой Рог» рассказал директор ФГБУ «Объединенная дирекция государственного природного биосферного заповедника «Кедровая падь» и национального парка «Земля леопарда» им. Н.Н. Воронцова Виктор БАРДЮК.

- Виктор Владимирович, сколько сегодня в нацпарке дальневосточных леопардов? Сохраняется ли тенденция роста его численности, и есть ли этому росту предел?

- Численность увеличивается, но темпы снижаются. Ученые считают, что чисто географически мы уже достигли предельной численности этого хищника для нашей территории. Но, если в прошлом году взрослых леопардов у нас было 90, то в настоящее время - 97. То есть, за год рост - на 7 особей. И 10 - котят. А в 2012 году, к моменту образования нацпарка, взрослых было всего 35. Даже на мировом уровне таких положительных примеров восстановления популяции не много. Это наше большое достижение. Но для устойчивости популяции необходима численность 150 особей, и мы ставим перед собой задачу - достигнуть этого. Но дальнейшее увеличение численности может быть лишь за счет расширения территории. И такая работа ведется.

В декабре прошлого года к нам присоединен кластерный участок «Гамовский» площадью почти 7 тысяч гектаров у полуострова Гамова. Он представляет собой гористую местность, где в советские времена было хозяйство оленесовхоза «Гамов». Тогда здесь было до 5 000 оленей. Сейчас мы осваиваем эту территорию, и, если 2 года назад там оставалось всего около 70 копытных, то сейчас благодаря биотехнии и поддержке уже около 500. Оленьи парки всегда были центрами притяжения леопардов. Многие самки жили около оленесовхоза - их легкая добыча всегда была рядом с ними. И мы рассчитываем, что 6-9 леопардов смогут здесь обитать.

В соответствии со стратегией развития особо охраняемых природных территорий в России, недавно было принято распоряжение правительства: передать Дальневосточный морской заповедник и Уссурийский государственный природный заповедник от Минобрнауки в ведение Минприроды и в оперативное управление ФГБУ «Земля леопарда».

Уссурийский заповедник - это около 40 тыс. га, где можно будет проводить релокацию леопардов. Морской заповедник с самой большой в крае охранной зоной - это также новые места, которые можно использовать для этого.

И еще одно направление - расширение популяции дальневосточных леопардов на китайскую территорию. Животные границ не знают и мигрируют. Обитание их в двух соседних странах способствует разнообразию природных условий для популяции, способствует страхованию вида на случай каких-то неблагоприятных погодно-климатических ситуаций.

В Китае леопард до недавнего времени практически исчез. Тигров, которые были бы там резидентными, тоже оставалось совсем немного - это хунчуньская группировка и несколько в районе Лаондашань - вблизи границы Приморского и Хабаровского краев.

С успехами наших природоохранных мер, с восстановлением популяций тигра и леопарда в Приморье, эти животные начали мигрировать в Китай. У них стало больше тигров. Появились и резидентные леопарды. Сейчас в Китае постоянно живет уже около 15 леопардов. Часть их, порядка 25-30, постоянно фиксируются фотоловушками и на китайской стороне, и на российской. Они переходят границу в зависимости от того, где им лучше в это время года.

- А насколько велика под них емкость китайских заповедных территорий?

- На сопредельной с нами территории в КНР создан большой национальный парк - «Северо-восточный парк тигра и леопарда», расположенный в провинциях Хэйлунцзян и Цзилинь. Его площадь - 1,5 миллиона га. Он напрямую управляется из Пекина, как одна из 12 таких крупных пилотных природоохранных территорий страны.

Китайские коллеги постепенно создают у себя благоприятную среду обитания для леопардов и тигров, и мы вместе с ними уверенно идем к созданию трансграничного резервата - территории, которая будет объединена неким проектным офисом. Создание его - вопрос ближайшего будущего. И его решение поможет нам с достаточно большой территорией для размножения леопарда.

Естественно, охрана китайской стороной животных будет в Китае, а российской - в России. Могут быть лишь какие-то гостевые посещения для ознакомления. Но координация совместных действий - научных исследований, эко-просветительских и охранных мероприятий (противопожарных и против браконьерства) - станет выше. Будут совместные действия в снежные зимы, и так далее.

Сегодня есть соответствующее распоряжение правительства РФ о реализации соглашения по созданию трансграничного резервата. И «Земля леопарда» уже подписала меморандум с «Северо-восточным парком тигра и леопарда». Мы утвердили и план совместных действий, но в связи с коронавирусом его реализация несколько приостановлена, потому что граница еще закрыта.

- Появится ли обсуждавшийся репродуктивный центр леопарда?

- По этому поводу было много дискуссий. Эксперты давали разные предложения. Но остановились на создании центра интродукции и разведения дальневосточного леопарда в Лазовском заповеднике, что было прописано еще в стратегии сохранения леопарда, принятой в 2013 году. Это окончательное решение. Кстати, сегодня мы пишем новую стратегию сохранения дальневосточного леопарда и должны ее сверстать до 1 сентября. В ней мы отразим новые тенденции и ближайшие планы до 2030 года.

- Что считаете особенно важным?

- Первое. Стоит сказать о том же участке кластера «Гамовский». Для нас это новая территория, которая раньше сильно горела. Поэтому мы много усилий потратили для обустройства минеральных полос по защите этой территории от пожаров. Лет тридцать назад сопки в этих местах были более лесными. Здесь, на побережье, растет краснокнижная сосна густоцветковая, но ее подрост и взрослые деревья во многих местах уничтожены огнем. Мы заложили там питомник лесных культур. Будем выращивать сосну и кедр, чтобы восстанавливать лесной покров.

Второе - этой зимой мы впервые за всю историю нацпарка провели авиаучет копытных. В прошлом году пытались это сделать, но не было снега, а без него животных не видно. На этот раз сложилась хорошая ситуация. Был заключен контракт - вертолет прошел челноком над всей территорией нацпарка и заповедника «Кедровая падь», а также над охранной зоной нацпарка. Мы насчитали более 23 000 копытных - около 21 000 пятнистых оленей и 2 000 косуль, и 3 000 - кабанов.

Помимо этого мы учли новый для России вид копытных - водяной олень. Это порядка 150 особей, замеченных на самом юге Хасанского района - на территории нацпарка и сопредельной с ним региональной ООПТ «Хасанский природный парк». Это южный вид, который, очевидно, переходит к нам из Кореи. Он распространен также в Южном Китае, но у нас в России никогда ранее не фиксировался. Мы впервые описали его, посчитали и подготовили соответствующую публикацию. Его появление у нас - это еще одно свидетельство глобального потепления климата Земли.

- Не много ли это для относительно небольшой заповедной территории?

- Действительно, у нас достаточно высокая плотность животных. И все они существуют, в общем-то, мирно. Даже потенциальные конкурентные отношения между тигром и леопардом здесь не проявляются, потому что, помимо того, что они обитают в разных биотопах, здесь достаточно высокая плотность их добычи - копытных. Кстати, на «Земле леопарда» и самая высокая в Приморье плотность обитания тигра - 31 взрослый тигр и 10 котят. Такое количество на 360 тыс. гектаров - это много. Примерно столько же тигров живет и в нацпарке «Бикин», но там эта численность - на 1 млн гектаров.

Высокая плотность животных поддерживается в «Земле леопарда» естественным образом. За счет борьбы с браконьерством, эффективной охраны лесов от пожаров, подкормки, которую мы проводим, скорее для того, чтобы зверь просто видел, что, если выпадет сильный снег, то ему есть где найти питание.

У нас сегодня наибольшее биоразнообразие на всем Дальнем Востоке и в России. С югом Приморья может сравниться только Кавказ. Поэтому иногда и происходят такие находки, как водяной олень, зеленый японский голубь, различные виды насекомых, которые в России нигде не встречаются, хотя они давно описаны в Японии, Корее и Китае. А в Заливе Петра Великого, где находится наш Морской заповедник, одних только видов рыб обитает порядка 2,5 тысяч!

Виктор КУДИНОВ.

КСТАТИ

В ожидании Дня леопарда

- В минувшем году День леопарда уже отмечался локальными акциями районного масштаба - в Славянке и Надеждинском районе. В этом году мы решили вывести этот праздник на краевой уровень, и он пройдет 5 сентября на Спортивной набережной во Владивостоке. Есть активные организации, объединения, которые хотят в нем поучаствовать и провести различные мероприятия. Предполагается флеш-моб, различные акции, мастер-классы, продажа сувениров, выставки. Будет работать тематическая палатка. Нас в этом сдерживают ограничения по пандемии, и большой масштаб этому мероприятию делать пока не хотелось бы.

На фото: Директор «Земли леопарда» Виктор Бардюк решает задачу увеличения популяции редких «пятнашек».

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