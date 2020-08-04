Киберволонтеры распутывают паутину лжи про коронавирус

Активисты Приморской общественной организации информационной защиты «Медиабратство "Киберволонтеры"» проводят ежедневный мониторинг соцсетей на предмет так называемых фейк-ньюс - публикаций, содержащих недостоверные, лживые сведения о ситуации с коронавирусом в России.

К этой работе они подключились еще в марте. Добровольцы ежедневно просматривают множество различных публикаций и проверяют их на достоверность, сверяя с официальными данными Минздрава РФ. Если информация не соответствует действительности, к примеру, в ней сообщается о завышенных масштабах распространения заболевания, домашних способах лечения инфекции и других деструктивных и недостоверных сведениях, способных ввести в заблуждение или нанести вред здоровью и жизни граждан, о них сразу сообщается в Роскомнадзор. «Только за первую неделю работы активисты выявили более 600 несоответствующих действительности материалов», – подчеркнула директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена ТОМЧУК.

Примечательно, что опыт приморских волонтеров по выявлению несоответствующих действительности публикаций о коронавирусе уже активно перенимают в разных регионах России.

«К деятельности «Медиабратства» уже подключились ребята из разных регионов России, в том числе представители движения "Волонтеры-медики" из Центрального федерального округа и движения "Мы" в Нижнем Новгороде», – уточнила координатор Приморской общественной организации информационной защиты «Медиабратство "Киберволонтеры"» Мария ЛАГУНОВА.

Отметим, общественная организация информационной защиты «Медиабратство "Киберволонтеры"» проводит также активную просветительскую работу в Приморье. В частности, накануне активисты провели онлайн-вебинар, посвященный обороту информации в эпоху пандемии. Эксперты рассказали жителям края о том, как грамотно распоряжаться своим правом на свободу слова и мнений, обсуждать общественно значимую информацию, не посягая на чужие права и не создавая иных негативных последствий. Напомнили также о том, что гражданам следует соблюдать меры безопасности – носить маски, не собираться большими группами, по возможности работать удаленно, людям из группы риска - продолжать режим самоизоляции, в общественных местах и транспорте сохранять «социальную дистанцию» - не менее 1,5 м.

В мероприятии приняли участие представители Молодежного парламента Пожарского, Шкотовского районов, Анучинского округа, а также представители Совета молодых педагогов и активная молодежь края.

Напомним, в России, и в Приморье в частности, по информации Роскомнадзора, в отношении СМИ и других интернет-ресурсов, нарушающих положения Федерального закона № 149-ФЗ «Об информации» в части распространения недостоверной общественно значимой информации, создающей угрозу нарушения общественного порядка и безопасности, принимаются самые жесткие меры вплоть до полного и немедленного ограничения доступа к соответствующим информационным ресурсам и лишения лицензий. Для инициаторов фейковых новостей также предусмотрены наказания: для физических лиц - до 400 тыс. рублей, для должностных лиц - до 900 тыс. рублей, для юридических лиц - до 1,5 млн рублей.

Кроме того, в Приморье достоверную информацию о ситуации с коронавирусом можно узнать из сообщений Оперативного штаба Приморского края по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом COVID-2019. На сайте правительства Приморского края и в официальных СМИ ежедневно публикуется соответствующая оперативная информация. Так, на 31 июля количество заболевших COVID-19 в Приморском крае составило 6 816 человек. Справились с инфекцией почти 77% из них – 5244 пациента. После лечения от коронавирусной инфекции выздоровели еще 75 человек, при этом за минувшие сутки заболели 104, умерли двое. Информация на primorsky.ru обновляется каждый день.

Объединение «Медиабратство "Киберволонтеры"» было создано в рамках реализации в регионе федерального проекта «Безопасный Интернет». Поддержку деятельности киберволонтеров оказывает департамент по делам молодежи Приморского края в рамках государственной программы Приморского края «Безопасный край».

Юрий РОГОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.