Труд волонтеров оценили по достоинству

Губернатор Олег Кожемяко: «Хочу поблагодарить вас за отзывчивые сердца, за доброту, искреннюю помощь и желание помогать!»

Глава Приморского края Олег КОЖЕМЯКО вручил награды волонтерам за активную работу в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 75-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне и за вклад в оказание помощи населению в период эпидемии коронавирусной инфекции. Торжественная церемония состоялась в Большом зале правительства Приморского края 29 июля.

Активная гражданская позиция в период борьбы с распространением коронавирусной инфекции объединила людей самых разных возрастов и профессий.

«Хочу поблагодарить вас за отзывчивые сердца, за доброту, искреннюю помощь и желание помогать! Это дает жителям края хороший пример, как нужно жить вместе в трудное время, протягивая руку помощи друг другу. Мы одни из первых это начали, дав почин всей стране. Думаю, что эту практику мы обязательно продолжим. Хочу отметить, что, выезжая в муниципальные образования, мы не забываем отмечать труд волонтеров, которые в трудное время, когда люди не знали, что нужно делать и боялись выходить из дома, одними из первых пришли на помощь», – обратился к представителям волонтерского движения Олег Кожемяко.

На протяжении четырех месяцев добровольцы в сложной эпидемиологической обстановке помогали самым незащищенным слоям населения – представителям старшего поколения, семьям с детьми-инвалидами, одиноким мамам и всем тем, кто оказался в тяжелой ситуации. Они приобретали и доставляли продукты питания и товары первой необходимости, оказывали помощь по хозяйству, привозили бесплатные продовольственные наборы гражданам из групп риска.

Участники волонтерского движения, организованного на базе регионального отделения партии «Единая Россия», приняли и исполнили около 25 тысяч просьб от жителей края, доставили свыше 10 тысяч продуктовых наборов.

В волонтерском центре работали активисты, представляющие разные общественные организации края, в том числе «Волонтеры Победы», «Волонтеры-медики» и «Матери России». На призыв губернатора края Олега Кожемяко откликнулся и социально ответственный бизнес, который также активно оказывал помощь населению.

В рамках общественного движения «Мы – Приморье» во Владивостоке в апреле также был дан старт благотворительной акции. Активисты волонтерского движения из числа предпринимателей вручали продуктовые наборы семьям, нуждающимся в социальной помощи. Общественное движение «Мы - Приморье» объединило неравнодушных предпринимателей и общественных деятелей для помощи многодетным семьям, пенсионерам и инвалидам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации во время вынужденной изоляции. Волонтеры собирают бесплатные продуктовые наборы и доставляют их на дом нуждающимся.

По словам заместителя председателя правительства Приморья Елены БРОННИКОВОЙ, с такой инициативой выступили представители малого бизнеса края. «Находясь в вынужденном простое, молодые предприниматели Владивостока подключились к добровольческому движению и организовали свою собственную благотворительную акцию. Думаю, эту инициативу подхватят и другие предприниматели края. Любая помощь в эти дни особенно ценна для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. Безусловно, правительство края готово поддерживать такие начинания», – отметила она.

«Для каждого человека, оказавшегося в трудной ситуации, очень важно получить помощь, особенно в такое непростое время. Волонтеры-медики активно участвовали в этом процессе: учащиеся старших курсов работали в медицинских учреждениях, младшие оказывали помощь населению в качестве операторов колл-центра, доставляли продуктовые наборы и лекарства. Сегодняшняя награда – это общая заслуга всего волонтерского движения», – отметил ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин ШУМАТОВ, получивший из рук губернатора Приморья почетную грамоту.

Отметим, награждения волонтеров за вклад в оказание помощи населению в период эпидемии COVID-19 пройдут во всех муниципалитетах края. Торжественные церемонии уже состоялись в Артеме, Находке, Лучегорске, Лесозаводске, Дальнереченске, Кировском районе, Хорольском и Ханкайском муниципальных округах.

Напомним, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции граждан убедительно просят не собираться большими группами, соблюдать «социальную дистанцию» 1,5-2 метра, носить средства индивидуальной защиты (маски, перчатки), регулярно мыть руки и использовать антисептики.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.