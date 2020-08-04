Расходы увеличиваются, налоги падают

Из-за ситуации с эпидемией коронавируса Приморью пришлось корректировать бюджет

Ситуацию с распространение коронавируса в Приморье назвать благополучной нельзя. Менее чем за 10 дней число заболевших выросло на тысячу человек. И нагрузка увеличивается не только на медиков и медицинские учреждения. Эпидемия COVID-19 привела и к значительному снижению доходов региона и муниципальных образований Приморья.

Поэтому главный финансовый документ края претерпел изменения. Корректировки в бюджет представила депутатам на сессии Законодательного собрания председатель правительства Приморья Вера ЩЕРБИНА 29 июля. «Изменения касаются серьезного блока вопросов: социальной, медицинской и других актуальных сфер», - обратилась к депутатам замглавы региона. При этом власти региона вынуждены пойти на сокращение бюджетных расходов по ряду направлений.

Центр поможет

Как сообщала ранее Вера Щербина, к сожалению, спад экономики до сих пор продолжается. «Это не только те предприятия, которые приостановили свою деятельность, например, в сферах туризма, гостиничного бизнеса, логистики, но и другие отрасли, которые работали все это время. Но бюджет должен быть сбалансирован, потому что брать на себя обязательства и не платить за них – это нарушение законодательства», - прокомментировала грядущие изменения председатель правительства.

Замглавы края акцентировала внимание на том, что изменения, вносимые в региональный бюджет, прежде всего связаны с продолжающейся эпидемией коронавируса. Это отразилось на основных статьях бюджета: уменьшаются налоговые поступления в бюджет, увеличиваются расходы на борьбу с инфекцией и меры поддержки, оказываемые бизнесу и гражданам. «Изменения вызваны меняющейся ситуацией. По-прежнему продолжается падение налоговых доходов, на сегодняшний день они оцениваются примерно в 6,2 млрд рублей по консолидированному бюджету. Из них около 1 млрд рублей теряют органы местного самоуправления. Более 5 млрд - реальные потери краевого бюджета», - отмечает Вера Щербина.

По уточненной оценке, общий объем доходов в 2020 году уменьшается на 1,221 млрд рублей и составит 142,8 млрд рублей. При этом благодаря дополнительной безвозмездной финансовой помощи из федерального центра поступления в краевую казну увеличены на 3,4 млрд рублей.

Объем налоговых и неналоговых поступлений, наоборот, сокращается на 4,6 млрд рублей. Это обусловлено экономической ситуацией, связанной с COVID-19 и принятыми федеральными и региональными мерами поддержки бизнеса в части снижения налоговых ставок.

Общий объем расходов увеличивается на 2,61 млрд рублей и составит 168,5 млрд. Средства направлены, прежде всего, на предотвращение распространения коронавирусной инфекции и снижение потерь экономики края от проводимых ограничительных мероприятий, в этом помогут федеральные вливания.

Добавят на COVID

Наибольшее финансирование направлено на увеличение объемов дотации на сбалансированность бюджетов муниципалитетов в связи с выпадающими доходами.

Министерство здравоохранения Приморья дополнительно получит 641 миллион рублей, министерство транспорта - 741 миллион рублей. Министерству труда и социальной политики дополнительно направят 872 миллиона рублей. «Это связано с предоставлением социальных выплат безработным и другими мероприятиями, которые проводятся в условиях эпидемии COVID-19 по данному направлению», - сказала замглавы региона.

Региональному минсельхозу направят еще 860 млн рублей на субсидирование сельхозпроизводителей и агропромышленного комплекса.

Кроме того, увеличен объем резервного фонда правительства Приморского края по ликвидации ЧС природного и техногенного характера на мероприятия, связанные с предотвращением ухудшения экономической ситуации и устранением последствий распространения коронавируса.

Отметим, что все корректировки в краевой бюджет были приняты депутатами сразу в трех чтениях.

Власти напоминают: жителям не стоит собираться большими группами, нужно носить маски и соблюдать «социальную дистанцию» - не менее 1,5 метров.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.