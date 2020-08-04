Рано расслабились

Приморье вошло в пятерку «антилидеров» по летальности от COVID на Дальнем Востоке

Число тяжелых случаев коронавируса в Приморском крае продолжает расти – неутешительную статистику пополняют новые летальные исходы. За минувшие сутки в Приморье не справились с инфекцией еще три жителя региона. Краевой минздрав напоминает, что предотвратить распространение заболевания помогает соблюдение простых правил безопасности: ношение масок, «социальная дистанция», дезинфекция помещений и поверхностей. Данный вопрос обсудили на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Приморья Олега КОЖЕМЯКО в понедельник, 3 августа.

Как сообщила главный санитарный врач Приморья Татьяна ДЕТКОВСКАЯ, за прошедший день зафиксировано 98 новых случаев COVID-19, нарастающим итогом – 7117. Выздоровели за сутки 68 человек, с начала эпидемии – 5 456 приморцев. Не справились с заболеванием 87 жителей региона.

«Последними жертвами коронавируса стали две женщины преклонного возраста и мужчина 56 лет. Инфекция у всех протекала в тяжелой форме, осложнилась наличием хронических заболеваний», – рассказали в краевом минздраве.

Олег Кожемяко еще раз акцентировал внимание органов власти на необходимости усилить контроль за соблюдением мер безопасности, действующих в рамках режима повышенной готовности.

«Продолжаем контроль за организацией ярмарочной торговли, работой общественного транспорта – там, где могут возникать вспышки заболевания, очаги распространения инфекции», – обозначил губернатор.

Отметим, в воскресенье, 2 августа, межведомственные группы проверили в общей сложности более 3,8 тысячи торговых точек, объектов общепита, единиц общественного транспорта и такси, баз отдыха и пляжей. В суды направлены десятки административных протоколов – нарушителям назначены штрафы и вынесены предупреждения.

Глава регионального министерства здравоохранения Анастасия ХУДЧЕНКО отметила, что при сезонных заболеваниях возможно ухудшение эпидобстановки, могут циркулировать сочетания штаммов гриппа, поэтому нужно будет привить до 60% населения. «Заболеваемость коронавирусом в регионе не падает, к сожалению, а через 1,5 месяца к нему присоединятся еще и сезонные заболевания. Времени для передышки у медиков нет», – обозначила министр.

Как подчеркнул Олег Кожемяко, главным инструментом по пресечению роста заболеваемости остаются административные комиссии. Они работают в ежедневном режиме, проверяют торговые точки, объекты общепита, транспорт, пляжи и базы отдыха на предмет соблюдения санитарных мер. По итогам проверок составляются протоколы, назначаются десятки штрафов.

Однако в ряде муниципалитетов губернатор назвал слабой работу межведомственных групп, особенно по местам массового скопления людей, торговым точкам, транспорту. «Приближаются выходные, будут проходить ярмарки, нужно обратить особое внимание на размещение палаток на них, как соблюдается “социальная дистанция”. Недопустимо нахождение людей без масок, в противном случае такие рынки закроем в соответствии с требованием Роспотребнадзора», – заявил Олег Кожемяко.

Также глава Приморья потребовал снять с маршрутов те автобусы, в которых не соблюдается масочный режим, поскольку общественный транспорт остается местом распространения COVID-19.

«Если перевозчики игнорируют санитарные правила, снимайте такие автобусы, ставьте другие. Пассажиры не должны страдать, а вот компании пусть думают впредь, как нарушать требования безопасности. Это крайняя мера, но если ее не применять, мы так и будем топтаться на месте, не переломим ситуацию с заболеваемостью», – обозначил губернатор.

Олег Кожемяко напомнил, что режим повышенной готовности в Приморье продлен до 14 августа. Жителей просят не собираться большими группами, быть в масках и соблюдать «социальную дистанцию» - не менее полутора метров.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.