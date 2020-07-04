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Новый арт-объект появится в центре Владивостока в честь Конституции России

04 Июля 2020, 16:56 | Приморье
Работы по созданию графического триколора в центре Владивостока ведутся в субботу, 4 июля. Молодежь Приморья, принявшая участие в историческом событии – Общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ, решила закрепить память о важном для страны решении,  сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
 
Инициатива завершает большой проект «Волонтеры Конституции», к которому в Приморье присоединились сотни молодых граждан. Регион стал одним из лидеров движения на Дальнем Востоке. Чтобы сохранить память о значимом событии, инициативная группа молодежи при поддержке администрации Владивостока, Центра содействия развитию молодежи Приморья решила нарисовать тематическое граффити в центре дальневосточной столицы. Изображение триколора, в основании которого разместится матрешка, появится на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская. Уличные художники планируют завершить работу в течение дня.
 
«Инициативная молодежь Владивостока после принятия поправок в Конституцию России решила провести такую тематическую акцию и нарисовать в центре города флаг с использованием современных методов граффити, понятных для молодежи. Эскиз ребята разрабатывали сами, на изображение они переложили все их чувства, связанные с патриотизмом, уважением к Родине. Матрешка, которая появится в основании триколора – символ сохранения культурного наследия», – отмечают организаторы, добавляя, что в планах «оживить» не один объект в городе.
 
Отметим, в Приморье сегодня проходит сразу несколько мероприятий, приуроченных к празднованию принятия поправок в главный закон страны.
 
Так, под Уссурийском представители федерации парашютного спорта в небе развернули флаги России. В столице Дальнего Востока в субботу, в 12.00 от мемориального комплекса Боевая слава ТОФ на Корабельной Набережной стартовал автомотопробег. С 13.00 в Адмиральском сквере и в 17.00 в Матросском сквере предусмотрели концертную программу.
 
В воскресенье, 5 июля, с 12.00 до 17.00 всех желающих приглашают в поселок Трудовое, где также пройдет праздник в честь знаменательного события.
 
Напомним, 1 июля Приморье вместе со всей страной приняло участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Явка избирателей составила 62,6%. За принятие важных поправок высказались 78, 86% проголосовавших в крае.
 
Поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.
 
Владимир Путин поблагодарил всех граждан России за поддержку и доверие.
 
«Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», – подчеркнул Президент.
 
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 
 
 
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Теги: голосование  Путин  конституция 



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