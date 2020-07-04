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Автомотопробег в честь 160-летней годовщины Владивостока стартовал в Приморье
04 Июля 2020, 13:43 | Приморье
Пробег, посвященный 160-летней годовщине Владивостока и принятию поправок в Конституцию России, стартовал в субботу, 4 июля, в Приморском крае. Десятки автомобилей и мотоциклов в течение нескольких часов проедут по главным символам города, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Как отмечают организаторы, с флагами России участники проедут от Вечного огня на Корабельной Набережной до острова Русский, по пути пройдя по главным достопримечательностям города – мостам Золотой и Русский.
Отметим, в Приморье сегодня проходит сразу несколько мероприятий, приуроченных к празднованию принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. Так, под Уссурийском представители федерации парашютного спорта в небе развернули флаги России. А уже в 13.00 в столице Дальнего Востока в Адмиральском сквере и в 17.00 в Матросском сквере всех желающих ждет концертная программа.
Кроме того, во Владивостоке на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская продолжают создавать граффити, которое также увековечит знаменательное событие.
В воскресенье, 4 июля, с 12.00 до 17.00 всех желающих приглашают в поселок Трудовое, где пройдет праздник в честь новой Конституции России.
Напомним, 1 июля Приморье вместе со всей страной приняло участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Явка избирателей составила 62,6%. За принятие важных поправок высказались 78,86% проголосовавших в крае.
Отметим, поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.
Владимир Путин поблагодарил всех граждан России за поддержку и доверие.
«Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», – подчеркнул Президент.
Фото – Диана Шарафулисламова
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