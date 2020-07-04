Автомотопробег в честь 160-летней годовщины Владивостока стартовал в Приморье

Пробег, посвященный 160-летней годовщине Владивостока и принятию поправок в Конституцию России, стартовал в субботу, 4 июля, в Приморском крае. Десятки автомобилей и мотоциклов в течение нескольких часов проедут по главным символам города, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Как отмечают организаторы, с флагами России участники проедут от Вечного огня на Корабельной Набережной до острова Русский, по пути пройдя по главным достопримечательностям города – мостам Золотой и Русский.

Отметим, в Приморье сегодня проходит сразу несколько мероприятий, приуроченных к празднованию принятия поправок в Конституцию Российской Федерации. Так, под Уссурийском представители федерации парашютного спорта в небе развернули флаги России. А уже в 13.00 в столице Дальнего Востока в Адмиральском сквере и в 17.00 в Матросском сквере всех желающих ждет концертная программа.

Кроме того, во Владивостоке на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская продолжают создавать граффити, которое также увековечит знаменательное событие.

В воскресенье, 4 июля, с 12.00 до 17.00 всех желающих приглашают в поселок Трудовое, где пройдет праздник в честь новой Конституции России.

Напомним, 1 июля Приморье вместе со всей страной приняло участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Явка избирателей составила 62,6%. За принятие важных поправок высказались 78,86% проголосовавших в крае.

Отметим, поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.

Владимир Путин поблагодарил всех граждан России за поддержку и доверие.

«Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», – подчеркнул Президент.

Фото – Диана Шарафулисламова