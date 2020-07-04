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Флаги России в небе – Приморье отмечает принятие новой Конституции
04 Июля 2020, 13:39 | Приморье
В субботу, 4 июля, в Приморском крае концертами и флешмобами отмечают принятие поправок в Конституцию Российской Федерации. Открыли череду мероприятий парашютисты, развернувшие флаги страны в небе, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
Ранним утром представители федерации парашютного спорта из Уссурийска на аэродроме Барановский запустили флешмоб, совершив несколько прыжков с флагами России. Спортсмены подняли в небо главный символ страны.
«Мы проводим плановые прыжки, отрабатываем очередную летнюю смену. Решили принять участие во флешмобе в честь принятия поправок в Конституцию РФ – прыгаем с флагами России, присоединяемся к масштабному празднованию», – подчеркнул председатель федерации парашютного спорта Уссурийска Максим Резников.
Отметим, в Приморье сегодня проходит сразу несколько мероприятий, приуроченных к празднованию принятия поправок в главный закон страны.
Так, в столице Дальнего Востока в субботу, в 12.00 от мемориального комплекса Боевая слава ТОФ на Корабельной Набережной стартовал автомотопробег. С 13.00 в Адмиральском сквере и в 17.00 в Матросском сквере всех желающих ждет концертная программа. А на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская во Владивостоке продолжают создавать тематическое граффити.
В воскресенье, 4 июля, с 12.00 до 17.00 всех желающих приглашают в поселок Трудовое, где также пройдет праздник в честь знаменательного события.
Напомним, 1 июля Приморье вместе со всей страной приняло участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Явка избирателей составила 62,6%. За принятие важных поправок высказались 78, 86% проголосовавших в крае.
Поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.
Владимир Путин поблагодарил всех граждан России за поддержку и доверие.
«Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», – подчеркнул Президент.
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Теги: конституция попаравки
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