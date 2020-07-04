www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 70.5 р. 100 JPY: 65.6 р.
EUR: 79.22 р. 10 CNY: 99.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Знай наших!
Распечатать

Флаги России в небе – Приморье отмечает принятие новой Конституции

04 Июля 2020, 13:39 | Приморье
В субботу, 4 июля, в Приморском крае концертами и флешмобами отмечают принятие поправок в Конституцию Российской Федерации. Открыли череду мероприятий парашютисты, развернувшие флаги страны в небе, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.
 
Ранним утром представители федерации парашютного спорта из Уссурийска на аэродроме Барановский запустили флешмоб, совершив несколько прыжков с флагами России. Спортсмены подняли в небо главный символ страны. 
 
«Мы проводим плановые прыжки, отрабатываем очередную летнюю смену. Решили принять участие во флешмобе в честь принятия поправок в Конституцию РФ – прыгаем с флагами России, присоединяемся к масштабному празднованию», – подчеркнул председатель федерации парашютного спорта Уссурийска Максим Резников. 
 
Отметим, в Приморье сегодня проходит сразу несколько мероприятий, приуроченных к празднованию принятия поправок в главный закон страны. 
 
Так, в столице Дальнего Востока в субботу, в 12.00 от мемориального комплекса Боевая слава ТОФ на Корабельной Набережной стартовал автомотопробег. С 13.00 в Адмиральском сквере и в 17.00 в Матросском сквере всех желающих ждет концертная программа. А на перекрестке улиц Семеновская и Алеутская во Владивостоке продолжают создавать тематическое граффити. 
 
В воскресенье, 4 июля, с 12.00 до 17.00 всех желающих приглашают в поселок Трудовое, где также пройдет праздник в честь знаменательного события.
 
Напомним, 1 июля Приморье вместе со всей страной приняло участие в голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. Явка избирателей составила 62,6%. За принятие важных поправок высказались 78, 86% проголосовавших в крае. 
 
Поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны. 
 
Владимир Путин поблагодарил всех граждан России за поддержку и доверие.
 
«Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий, здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения», – подчеркнул Президент.
 
Автор:
Теги: конституция  попаравки 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]