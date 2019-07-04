Скандал с горячими приморскими девушками достиг международного масштаба

Произошедший в Приморье во время спортивного мероприятия мордобой достиг уже международного масштаба

Спортивный дух все сильнее выветривается из мира спорта. Скандал следует за скандалом. Победы и поражения уже давно измеряются исключительно в деньгах. А уж о разного рода единоборствах и говорить не приходится. Не проходит и недели, чтобы кто-то из спортсменов из этих видов спорта, когда-то ассоциировавшихся исключительно с мужеством, силой, ловкостью и благородством, не попадал в криминальные сводки…

Драка двух спортсменок на международном турнире по самбо памяти Юрия Потапова в Приморье закончилась их отстранением от соревнований за неэтичное поведение, лишением «бронзового» призера медали, а также ее обращением за помощью в учреждение здравоохранения.

Напомним, что конфликт между мастерами спорта по самбо Юлией ЛИТВИНЦЕВОЙ и Ольгой ВИЦИНОЙ произошел 27 апреля на международном турнире по самбо среди мужчин и женщин категории А «Мемориал Юрия Потапова», состоявшемся в спортивном комплексе ДФВУ на острове Русском. В турнире принимали участие около 200 ведущих самбистов из 20 регионов России, а также из стран Европы и Азии.

Дождемся конца лета

После окончания поединка за третье место среди женщин до 56 килограммов, на котором уверенную победу одержала Литвинцева, девушки продолжили выяснение отношений за пределами ковра. Их стычка на зрительской трибуне попала под объективы видеокамер и стала новостью № 1 российских и зарубежных СМИ, а также разлетелась по сайтам интернета.

По ходатайству тренерской комиссии Всероссийской федерации самбо от 15 мая 2019 года в дисциплинарную комиссию Всероссийской федерации самбо подлежат дисквалификации: Юлия Литвинцева – на один год, Ольга Вицина - на три года. Под раздачу также попали участники потасовки: тренер спортивного клуба «Держава» (г. Артем) Михаил ШМЫКОВ. Ему грозит дисквалификация на один год. Тренеру спортивного клуба «Мастер» (г.Артем) Алексею ХАБАРОВУ – на два года. Официальное решение по данному ходатайству будет принято в конце лета.

Казалось бы, точка в этой скандальной истории поставлена. Точнее, многоточие. Осталось дождаться вердикта дисциплинарной комиссии. Вопрос о дисквалификации спортсменок будет обсуждаться на исполкоме Всероссийской федерации самбо в конце лета.

У каждой своя правда

Между тем, скандальная история только набирает обороты. Девушки, считая себя правыми, обратились с заявлениями в правоохранительные органы, с просьбой разобраться в конфликте с точки зрения закона.

Так, по версии Юлии Литвинцевой, высказанной представителям СМИ, виновница инцидента - проигравшая соперница, якобы позавидовавшая ее победе:

- Я выиграла со значительным перевесом – 6:0. После схватки меня поздравляли друзья, товарищи. А она даже руку не пожала после схватки, как требует спортивная этика. Через 10 минут я пошла мимо трибуны, где сидела Ольга Вицина, и она меня исподтишка ударила. Подлетел ее парень и толкнул меня так, что я отлетела на стол, где находились врачи. Затем уже я, в состоянии аффекта, попыталась ударить в ответ обидчицу. Хотя, если честно, не помню этого момента. Меня увезли на скорой в больницу, где поставили диагноз: сотрясение головного мозга, подозрение на черепно-мозговую травму и открытый перелом носа. Вчера же мне сделали операцию. Первый раз сталкиваюсь с таким поведением спортсменов.

Необходимо добавить, что в другом интервью (его также можно найти на сайтах в интернете), Юлия Литвинцева несколько иначе преподносит начало побоища на турнире:

- Я пошла на трибуну к своей команде. Ольга Вицина перекрыла мне дорогу и спросила: «Что ты сказала?!» И ударила меня в нос.

Не исключено, что на разночтение ситуации, действительно, повлияли сотрясение головного мозга и временная потеря памяти, на которые ссылается победительница поединка. Только на видео, размещенном на сайтах в интернете, хорошо видно, как потасовку на трибуне устроили двое мужчин, прямо за спинами судейской команды. И как Юлия Литвинцева подскочила к Ольге Вициной, не ожидавшей нападения, и со всей силы ударила ее по лицу. За что ударила - непонятно. Девушка не участвовала в выяснении отношений между дерущимися. В то же время удара в нос Литвинцевой камера не зафиксировала.

Своя правда и у Ольги Вициной. Она убеждена, что конфликт на турнире памяти Юрия Потапова был намеренно спровоцирован:

- Наше противостояние началось давно, когда я еще выступала за женский клуб «Амазонки». И продолжилось после моего перехода в клуб «Мастер», по просьбе его руководителя. Но я никогда так себя не вела. В этот раз зачинщицей конфликта стала Литвинцева. Я ей проиграла. После поединка Литвинцева подходит ко мне, хлопает по плечу и говорит: «Это тебе за «Мастера», за «Амазонку». И еще добавила несколько непечатных слов. («Амазонка». - Женская федерация самбо во Владивостоке. Прим. авт.)

Как рассказал газете «Золотой Рог» Михаил Шмыков, руководитель спортивно-патриотического общества «Держава» (г. Артем) и непосредственный участник описываемых событий, он готов подтвердить под протокол, что своими глазами видел, как после поединка Литвинцева подошла к трибуне, где сидела Ольга Вицина и «стала нецензурными разговорами провоцировать бывшую соперницу на конфликт». Ольга спустилась к ней, между девушками началась словесная перепалка.

- Понимая, что сейчас будет драка, я спустился вниз и предложил Литвинцевой вернуться на трибуну, где находилась ее команда «Мастер». Когда я стал уходить, то получил ногой удар от Литвинцевой. В свою очередь, я оттолкнул ее, дабы создать максимальную дистанцию между конфликтующими сторонами. В этот момент подошел представитель спортивного клуба «Мастер», тренер Владимир Зубков с претензией, что я поднимаю руку на даму. Я ответил, что в данной ситуации я вижу не даму, а спортсмена, который ведет себя неэтично. В момент нашего диалога получаю неожиданный удар справа от участника соревнований, тренера спортивного клуба «Мастер» Алексея Хабарова. Началась потасовка. Что происходило далее, я уже не мог видеть.

Наказание должно быть равнозначным

Свое мнение по поводу данного конфликта изложил корреспонденту газеты «Золотой Рог» президент спортивной общественной организации Федерация дзюдо и самбо Приморского края Виктор Александрович АЛЕКСЕЕНКОВ:

- Это 22-й турнир, который я провожу, и такая ситуация случилась впервые. Она очень неординарная. Но это никак не связано с распрями между клубами. Накал, конечно, серьезный. Все дело в том, что одна девушка более именитая, и она проиграла. Ей не хватило ума принизить свою гордость и пожать сопернице руку, хотя она и проиграла. И на этом конфликт был бы исчерпан. Но Ольга не пожала руку. Ее только за это можно было дисквалифицировать. Судья трижды их сводил для рукопожатия, когда поднял руку победительнице, но Вицина повела себя неспортивно и отказалась от рукопожатия. После этого кто-то что-то сказал, и получилась скандальная ситуация из ничего. Затем парень вступился за девушку, хотя девушек надо было разнять и все. Вместо этого стали вмешиваться другие парни, которые повели себя недостойным образом. Уже есть решение дисквалифицировать Вицину за некорректное поведение как спортсменку, плюс, она же еще тренер. Какой пример она подает своим ученицам? Поэтому ее дисквалифицировали как тренера. У Литвинцевой забрали медаль, она пострадала физически. И ее также дисквалифицировали на год.

Между тем Александр АКСЕНОВ, 4-кратный Чемпион мира по самбо, 9-кратный Чемпион СССР, вице-президент Всероссийской федерации самбо, убежден, что драку на трибунах спровоцировал отнюдь не отказ одной из спортсменок пожать руку сопернице-победительнице:

- Безусловно, это вопиющий акт нарушения дисциплины. Это конфликт международного уровня. Однозначно, здесь должно быть наказание всех, кто в нем участвовал: мастеров спорта Вициной и Литвинцевой, руководителя клуба «Держава» Михаила Шмыкова, тренеров клуба «Мастер» Алексея Хабарова и Алексея ЗУБКОВА. Об участии последнего в конфликте умалчивают. Наказание, которое будет им вынесено, должно быть суровым, справедливым и равнозначным, как спортсменам, так и тренерам.

Президент международной федерации самбо (FIAS) Василий ШЕСТАКОВ заявил, что инцидент, произошедший во Владивостоке на международном турнире «Мемориал Потапова», не может иметь оправдания:

- Ни один самбист не вправе выяснять отношения, распуская руки, тем более на зрительских трибунах. Любые разногласия и конфликты можно уладить путем диалога.

По его словам, скандал, случившийся во Владивостоке, рассмотрят на заседании Исполнительного комитета FIAS после получения материалов от Дисциплинарной комиссии FIAS и их всестороннего изучения.

- Думаю, что наказание для участников потасовки будет очень строгим. Мы должны сделать все, чтобы подобные ситуации не повторились в будущем, - подчеркнул господин Шестаков.

Более категоричен относительно будущего самбисток Юлии Литвинцевой и Ольги Вициной президент Всероссийской федерации самбо Сергей ЕЛИСЕЕВ. Он считает, что девушки могут быть дисквалифицированы пожизненно из-за драки на турнире.

- Это ужасно, но если люди не могут владеть собой, то какие же это спортсменки, - резюмировал Сергей Елисеев.

Чему они могут научить ребят?

Виктор Алексеенков и Сергей Елисеев, несомненно, правы: мастера спорта, тем более тренеры, не должны вести себя как гопники на улице. Между тем, сами того не ведая, мэтры нашего спорта открыли еще одну сторону этого локального мордобоя международного масштаба. Так, согласно данным УМВД по Приморскому краю, это уже не первый скандал, связанный с самбисткой из спортивного клуба «Мастер». В 2011 году правоохранительными органами на нее было заведено три материала проверки по фактам: разбила стекло в автомобиле, нанесла удары сотрудникам вневедомственной охраны, нанесла удар в голову после соревнований. В 2012 году девушке светила судимость по ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти». И по ст. 319 УК РФ – «Оскорбление представителя власти». Но до оглашения приговора дело не дошло из-за примирения сторон.

Дальше - больше: как выяснилось, в этом же клубе работают три тренера, за плечами которых криминальное прошлое. К примеру, один в сентябре 2013 года из здания по улице Лермонтова, 41 в городе Артеме похитил музыкальные инструменты хора ветеранов и молодежи. Другой был условно осужден за групповой грабеж. На третьем вообще висело три уголовных дела, за кражу камеры видеонаблюдения, принадлежащую школе. Далее - за кражу имущества на улице Кирова в городе Артеме. Ко всему, под угрозой насилия он похитил сотовый телефон у несовершеннолетнего.

Более того, все три тренера не имеют высшего специального образования, которое необходимо при работе с детьми. При этом они тренируют ребят, и руководство клуба закрывает глаза на «темные» пятна в их биографии, а также на отсутствие должных дипломов.