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Тигрица, спасенная в Приморье, идет на поправку
Впереди у специалистов много работы и исследований, которые позволят понять, способна ли хищница вернуться в дикую природу
Спасенная в Ольгинском районе Приморского края девятимесячная тигрица, оставшаяся без матери, начинает проявлять адекватную реакцию на человека и стабильно питаться.
16 мая специалисты департамента охотнадзора Приморья и Центра "Амурский тигр" изъяли из дикой природы девятимесячную тигрицу, оставшуюся без матери в Ольгинском районе края. Она в течение трех недель выходила к людям.
Тигрица начала проходить курс реабилитации, после двух недель наблюдения состояние хищницы значительно улучшилось — медикаментозная терапия и сбалансированное питание сделали свое дело.
"Хищница стала стабильно есть и пить воду, от которой поначалу отказывалась. Оценив состояние здоровья животного как стабильное, специалисты приняли решение о переводе её из карантинного бокса в вольер - пока тоже карантинного типа", — сообщила пресс-служба Центра "Амурский тигр".
Также у тигрицы появилась адекватная реакция на присутствие человека, при виде человека она прячется. Также хищница начала охотиться, у нее уже получились две удачные охоты на кроликов.
Сейчас Охотнадзор Приморского края работает над выяснением причины появления тигренка-сироты возле населенного пункта. В том числе была частично проверена версия, что юная тигрица могла содержаться у людей. Информация не подтвердилась. Работа по выяснению обстоятельств, при которых тигренок остался один, продолжается.
"Одно несомненно — у тигрицы есть шанс на свободу и наш общая задача, чтобы она им воспользовалась", — отмечается в сообщении.
Все расходы по реабилитации юной тигрицы взял на себя Центр "Амурский тигр". Центр реабилитации тигров и других редких животных (МРОО "Центр "Тигр") осуществляет свою деятельность при поддержке Фонда президентских грантов. Поддержку МРОО "Центр "Тигр" в части работы с редкими птицами и модернизации отдельной инфраструктуры реабилитационного центра в с. Алексеевка оказывает WWF России.
Фото - Центр "Амурский тигр"
Ульяна СТАРОСТИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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