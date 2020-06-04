Военные в Приморье готовят к Параду Победы вертолеты

Восемь вертолетов армейской авиации Восточного военного округа (ВВО) будут участвовать в Параде Победы в Уссурийске



"Инженерно-технический состав вертолетной авиачасти Восточного военного округа начал подготовку к Параду Победы вертолетов армейской авиации", - сообщает пресс-служба ВВО.



Подготовка вертолетов проводится на аэродроме в Чугуевском районе в центральной части Приморья. Здесь проходит летная подготовка экипажей и техническое обслуживание техники.



В демонстрационном полете над Уссурийском задействуют восемь вертолетов армейской авиации ВВО: сперва пролетят четыре транспортно-штурмовых вертолета Ми-8АМТШ, следом четыре разведывательно-ударных вертолета Ка-52 "Аллигатор".



Полет армейской авиации продемонстрируют жителям Уссурийска в заключительной части торжественного мероприятия, после проезда механизированной колонны.



Напомним, что в связи со сложной эпидемиологической обстановкой военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году был перенесен. Он состоится 24 июня.

Ульяна СТАРОСТИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.