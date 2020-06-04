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Во Владивостоке начинаются репетиции парада Победы
04 Июня 2020, 11:40 | Приморье
На время репетиций парада на центральных улицах города будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году был перенесен. Он состоится 24 июня.
Репетиции парада запланированы на 10, 13, 15, 20 июня. Юбилейный парад Победы состоится 24 июня.
Ближайшая репетиция Военного парада пройдет в среду, 10 июня, с 04:00 до 6:00. Движение автотранспорта будет ограничено по следующим улицам:
- Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);
- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);
- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);
- Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);
- Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).
Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.
Фото из архива
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Теги: парад победы
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