Во Владивостоке начинаются репетиции парада Победы

На время репетиций парада на центральных улицах города будут временно ограничены движение и парковка автотранспортных средств

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой военный парад, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в этом году был перенесен. Он состоится 24 июня.

Репетиции парада запланированы на 10, 13, 15, 20 июня. Юбилейный парад Победы состоится 24 июня.

Ближайшая репетиция Военного парада пройдет в среду, 10 июня, с 04:00 до 6:00. Движение автотранспорта будет ограничено по следующим улицам:

- Алеутской (от пересечения с Семеновской до пересечения с 1-й Морской);

- Светланской (от пересечения с Лазо до пересечения с Алеутской);

- Уборевича (от пересечения с Береговой до пересечения с Семеновской);

- Океанскому проспекту (от пересечения со Светланской до пересечения с Семеновской);

- Адмирала Фокина (от пересечения с Уборевича до пересечения с Океанским проспектом).

Объезд автотранспорта будет осуществляться по Светланской, 1-й Морской, Набережной, Тигровой, Пограничной, Семеновской, Батарейной, Западной, Суханова, Уборевича, Пушкинской, Всеволода Сибирцева и Луцкого.

Фото из архива