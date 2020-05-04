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240 нарушителей режима самоизоляции наказаны в Приморье за сутки
Полиция и Росгвардия в воскресенье, 3 мая, составила 240 административных протоколов в отношении нарушителей режима самоизоляции. Об этом доложили губернатору Приморья Олегу Кожемяко на селекторном совещании, которое он провел в Находке 4 мая.
По информации начальника УМВД России по Приморскому краю Олега Стефанкова, в патрулировании городов и поселков задействовано более 900 сотрудников правоохранительных органов, за минувший день они составили 240 протоколов в отношении нарушителей режима ограничений.
«Также усилены подъезды к местам отдыха – задействовано 14 экипажей ДПС, помимо нарушителей режима самоизоляции они выявили семь пьяных водителей», – добавил он.
Губернатор поручил усилить работу по пресечению нарушений ограничительных мер. Особое внимание глава Приморья уделил прохождению обязательного карантина прибывающих в край вахтовых работников.
Как сообщила главный санитарный врач Приморского края Татьяна Детковская, в десяти обсерваторах сегодня находятся 724 человека, в ближайшее время прибудут строители из других регионов.
«Однако есть и такие организации, которые не уведомляют о прибытии таких сотрудников, и вести за ними эпидконтроль сложно», – уточнила она.
Олег Кожемяко подчеркнул, что таким организациям будет отказано в завозе сотрудников.
«Если кто-то хочет тайно завести сюда работников, не уведомив соответствующие органы, мы запретим это делать. И все разговоры о том, что не знали, не слышали, не принимаются», – заявил губернатор.
Он еще раз напомнил главам муниципалитетов о необходимости проверок торговых предприятий.
«Разрешения на открытие тех или иных магазинов даете вы – это ваши полномочия. И нельзя допустить ситуаций, когда открывается торговый центр под видом того, что в нем небольшой отдел, торгующий дезинфицирующими средствами или детскими товарами», – отметил Олег Кожемяко.
Глава Приморья в очередной раз акцентировал внимание руководителей муниципалитетов и ведомств на том, что ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться, поэтому неукоснительное соблюдение всех ограничений – обязательное условие для улучшения обстановки.
«Мы видим, что болезнь распространяется по всему краю, и думать, что чем дальше район, тем меньше шансов заразиться – ошибочно. Первая вспышка произошла именно в Михайловском районе. Коронавирус – наша общая проблема, а не только врачей, как кто-то продолжает думать», – отметил Олег Кожемяко.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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