Нарушители режима карантина и распространители фэйков понесут уголовную ответственность

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где есть угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС, также будут штрафы для граждан до 30 тысяч рублей

В ближайшее время Президент РФ Владимир Путин подпишет закон, ужесточающий ответственность за несоблюдение режима карантина и распространение фэйковых новостей.

В своем обращении к россиянам 2 апреля глава государства поблагодарил тех граждан, которые «осознали свою личную ответственность в борьбе с эпидемией, строго исполняют рекомендации властей и врачей-специалистов, заботятся о себе, о здоровье родных и близких, о безопасности окружающих».

Вместе с тем жесткие меры будут применяться в отношении тех, кто не соблюдает карантин, подвергает угрозе жизни не только своих близких, но и посторонних людей. Аналогичный урон обществу и государству в непростых нынешних условиях наносят люди, распространяющие заведомо ложную информацию, тем самым провоцируя панику.

Поправки в Уголовный кодекс и в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) в отношении таких граждан уже приняла Госдума. В ближайшее время документы подпишет Президент.

Административная ответственность

За нарушение санитарно-эпидемиологических норм, если оно совершено или в период режима ЧС, или при возникновении угрозы распространения заболевания, которое представляет опасность для окружающих, или в период действия карантина, или в случае невыполнения предписаний органа, который осуществляет санитарно-эпидемиологический надзор, наказание будет таким:

– для граждан – штрафы от 15 до 40 тысяч рублей;

– для должностных лиц – штрафы от 50 до 150 рублей;

– для индивидуальных предпринимателей – штрафы от 50 тысяч до 150 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

– для юридических лиц – штрафы от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если нарушения повлекли причинение вреда здоровью человека или смерть человека (и не содержат уголовно наказуемого деяния), это повлечет за собой:

– для граждан – штрафы от 150 тысяч до 300 тысяч рублей;

– для должностных лиц – штрафы от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;

– для ИП и юрлиц – штрафы от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, где есть угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС, также будут штрафы:

– для граждан – от 1 тысячи до 30 тысяч рублей

– для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

– для ИП – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

– для юрлиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если такие действия повлекли причинение вреда здоровью человеку или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, или повторное невыполнение правил поведение, штрафы составят:

– для граждан – от 15 тысяч до 50 тысяч рублей;

– для должностных лиц – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет;

для ИП – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток;

– для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Распространение в СМИ и интернете фэйковых новостей об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения, влечет:

– штраф для юрлиц от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.

Если такая информация повлекла за собой смерть человека, причинение вреда здоровью, прекращение функционирования объектов инфраструктуры, то штраф:

– для юрлиц – от 3 миллионов до 5 миллионов рублей.

За повторное распространение фэйков:

– штрафы для граждан от 300 тысяч до 400 тысяч рублей;

– на должностных лиц – от 600 тысяч до 900 тысяч рублей;

– на юрлиц – от 5 миллионов до 10 миллионов рублей.

Уголовная ответственность

Если нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности массовое заболевание или создало угрозу наступления таких последствий:

– штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей;

– ограничение свободы до 2 лет;

– принудительные работы до 2 лет;

– лишение свободы до 2 лет.

Если побег из-под карантина привел к смерти человека по неосторожности:

– штраф от 1 до 2 миллионов рублей;

– ограничение свободы от 2 до 4 лет;

– принудительные работы от 3 до 5 лет;

– лишение свободы от 3 до 5 лет.

Если желание сбежать на свежий воздух по неосторожности привело к смерти 2 и более людей:

– принудительные работы до 5 лет;

– лишение свободы от 5 до 7 лет.

За распространение фэйков, представляющих угрозу жизни и безопасности, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения:

– штраф от 300 тысяч до 700 тысяч рублей;

– обязательные работы на срок до 360 часов;

– исправительные работы на срок до 1 года;

– ограничение свободы на срок до 3 лет.

За публичное распространение фэйков, которое повлекло причинение вреда здоровью человека по неосторожности, предусматривается:

– штраф от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей;

– исправительные работы (до 1 года) или принудительные работы (до 3 лет);

– лишение свободы до 3 лет.

Если распространение фэйковых новостей повлекло по неосторожности смерть человека, грозит:

– штраф от 1,5 до 2 миллионов рублей;

– исправительные работы до 2 лет;

– принудительные работы до 5 лет;

– лишение свободы до 5 лет.

По информации пресс-службы правительства Приморского края