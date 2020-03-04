Социальное жилье начали строить в Приморье

Для работников социальной сферы построят многоквартирный дом на улице Сабанеева во Владивостоке. Участники строительного кооператива смогут приобрести жилье по 75 тысяч рублей за квадратный метр.

Во вторник, 3 марта, АО «Корпорация развития жилищного строительства» заключила договор генерального подряда с жилищно-строительным кооперативом «Радость» на строительство 255-квартирного жилого дома в дальневосточной столице.

«В состав членов ЖСК “Радость” входят работники бюджетной сферы в области здравоохранения, образования, культуры и многодетные семьи. Стоимость строительства составит 75 тысяч рублей за квадратный метр», – сообщили специалисты корпорации.

Новый дом появится в районе дома на Сабанеева, 22. Земельный участок под строительство площадью почти 78 тысяч квадратных метров был передан АО «ДОМ.РФ».

Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с ассоциацией застройщиков Владивостокской агломерации поставил задачу снизить стоимость квадратного метра, развивая комплексную застройку. Инвесторам, которые предложат цену до 70 тысяч рублей за квадратный метр, будут помогать социальной и инженерной инфраструктурой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.