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Социальное жилье начали строить в Приморье

04 Марта 2020, 16:57 | Приморье

Для работников социальной сферы построят многоквартирный дом на улице Сабанеева во Владивостоке. Участники строительного кооператива смогут приобрести жилье по 75 тысяч рублей за квадратный метр.

Во вторник, 3 марта, АО «Корпорация развития жилищного строительства» заключила договор генерального подряда с жилищно-строительным кооперативом «Радость» на строительство 255-квартирного жилого дома в дальневосточной столице.

«В состав членов ЖСК “Радость” входят работники бюджетной сферы в области здравоохранения, образования, культуры и многодетные семьи. Стоимость строительства составит 75 тысяч рублей за квадратный метр», – сообщили специалисты корпорации.

Новый дом появится в районе дома на Сабанеева, 22. Земельный участок под строительство площадью почти 78 тысяч квадратных метров был передан АО «ДОМ.РФ».

Напомним, губернатор Приморского края Олег Кожемяко на встрече с ассоциацией застройщиков Владивостокской агломерации поставил задачу снизить стоимость квадратного метра, развивая комплексную застройку. Инвесторам, которые предложат цену до 70 тысяч рублей за квадратный метр, будут помогать социальной и инженерной инфраструктурой.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор: Пресс-служба администрации Приморского края
Теги: дом.рф  приморье  жилье  недвижимость  цена  строительство 



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