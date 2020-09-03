Приморье присоединится к всероссийской акции "Свет мира"

Инициатива приурочена к празднованию окончания Второй мировой войны.



В День воинской славы, который вся страна будет отмечать 3 сентября, административные здания и фасады культурных, образовательных и медицинских учреждений, промышленных предприятий и теплоэлектростанций, мосты, башни и городские фонтаны в разных регионах при помощи цифровых технологий окрасят в цвета муаровой ленты и спроецируют на них специально подготовленные патриотические фильмы и шоу.



В Приморье красным, желтым и белым цветами подсветят здание Правительства края. После – на его фасаде покажут специально подготовленный документальный фильм, посвященный участию региона во Второй мировой войне. Лента рассказывает об основных боевых сражениях и событиях того времени. Зазвучат строки из писем, которые приходили с фронта и которые были написаны для родных и самых дорогих сердцу героев, защищавших родную землю от неприятеля.



В преддверии праздника 1 и 2 сентября во Владивостоке проходят репетиции показа светового шоу и документальной картины о войне.



«Акция “Свет мира” призвана помочь выразить гордость за подвиги наших предков и еще раз поблагодарить советскую армию, одержавшую победу над неприятелем здесь, на Дальнем Востоке, и поставившую точку во Второй мировой войне», – подчеркнула глава департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)

Газета «Золотой Рог», Владивосток.