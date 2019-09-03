Уссурийску угрожают наводнения и... новый старый мэр

До выборов депутатов Горсовета остались считанные дни, но время подумать у избирателей еще есть

Уже считанные дни остались до выборов депутатов Горсовета города Уссурийска. А после своего избрания, новоявленные ставленники народа будут избирать главу города. В настоящий момент это кресло занимает Евгений Корж. Не сомневаемся, что данный чиновник надеется остаться в этом кресле на новый срок. Что же представляет из себя данный кандидат?

Первым делом вспоминается новость о том, как суд прекратил уголовное дело мэра Уссурийска, признанного виновным в превышении полномочий с причинением большого ущерба городу. Градоначальник во всем сознался, переложил ответственность на находящегося под следствием вице-губернатора Приморья Евгения Вишнякова, и отделался штрафом. Мэр публично извинился перед городом, что ставится ему в «плюс», но сам факт разгильдяйства при подписании документов на десятки миллионов рублей, срыв газификации города идет ему в «минус».

Главная проблема Уссурийска – строительство дамбы, которая может решить проблему затопления города во время паводков и наводнений. За пять лет решение этой проблемы с места не сдвинулось. Ни проекта строительства, ни плана выкупа участков для строительства не существует до сих пор.

При этом Евгений Корж активно интересуется мелкими проблемами жителей, выезжает на проблемные адреса и смело раздает обещания по их решению. Не все проблемы, правда, решаются, но зато всегда на виду, бурная деятельность присутствует. Особенно активно он стал вести себя в этом году – выборы на носу.

Но в этом же году проявилась друга активность – интерес к положению дел на кладбищах.

Притом что особых проблем на кладбищах не было. Они стали возникать у граждан и предпринимателей, занимающихся похоронным бизнесом от действий чиновников. О них мы уже писали: "Коррупция в Приморье прижилась даже на кладбищах" и "На городском кладбище Уссурийска творится нечто"l.

Жители города и предприниматели стали писать в соответствующие органы и получать ответы на жалобы.

В одном из ответов Прокуратуры указано, что по результатам проведения Уссурийской городской прокуратурой проверки установлены нарушения должностными лицами МКУ УГО «Управление благоустройства», администрации Уссурийского городского округа требований закона при реализации полномочий по организации ритуальных услуг и содержании мест захоронения.

Цитируем: «В частности, в ходе проверки установлено, что в постановлении администрации Уссурийского городского округа от 14.07.2017 № 2132-НПА «Об утверждении Положения об основах организации похоронного дела на территории Уссурийского городского округа», иных муниципальных правовых актах не определены порядок и сроки предоставления на территории Уссурийского городского округа места для захоронения, организации могилы, конкретные сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на захоронение, критерии выбора места для захоронения, имеются иные существенные пробелы правового регулирования.

Указанное обстоятельство устанавливает для должностных лиц МКУ УГО «Управление благоустройства», администрации Уссурийского городского округа необоснованно широкие пределы усмотрения и возможность необоснованного применения исключений из общих правил, что в свою очередь влечет нарушение прав граждан на своевременное и качественное предоставление ритуальных услуг, а также ограничивает права предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере предоставления ритуальных услуг на территории Уссурийского городского округа.»

Кроме того, в ходе проверки нашли объективное подтверждение доводы о необоснованном ограничении въезда граждан на территорию Уссурийского городского кладбища, нарушении установленного порядка захоронения, необоснованного запрета на осуществление предпринимателями деятельности по организации могил, отсутствия оснований для размещения на территории кладбища нестационарных объектов административного назначения (двух вагончиков) и другие.

Прокуратура дала месяц на исправление дел, но прошло полтора, а «воз и ныне там». Бетонные блоки с проезжей части дорог обходящих кладбище не убраны, вагончики стоят на своих местах, нормативные акты не исправлены.

Особое раздражение у граждан вызывает отказ администрации давать разрешения на подзахоронения в родственные могилы на бывших деревенских кладбищах, ставшими недавно городскими. Например, кладбище «Загороднее», (адрес: Приморский край, г.Уссурийск, ул Профсоюзная, д 48) расположенное на земельном участке с кад. № 25:18:015503:5.

Ранее это кладбище не входило в юрисдикцию города, а было сельским. После включения с. Загородное в границы города, оно потеряло статус сельского кладбища. Данное кладбище не входит в перечень открытых для новых захоронений – новые участки на нем не выделяются. Но по федеральному закону, если снос кладбища не планируется, то хоронить в родственных участках можно. А Корж своим постановлением запретил.

Почему? А потому, что это не выгодно приближенному к нему начальнику МКУ УГО "Управление благоустройства" Александру Коваленко и его подчиненному мастеру участка Югай В.А.

Эти мелкие чиновники постоянно пытаются ставить препоны для граждан – родственников умерших. То ограничат время выдачи разрешений на захоронение, то не разрешают вовремя копать предпринимателям могилы.

Весной по распоряжению Коржа без предусмотренных законом торгов был заключен договор на охрану городского кладбища. При этом проблем с воровством или с вандализмом там не наблюдалось. Как только предприниматели обратились в ФАС, конкурс на оказание услуг охраны был проведен. Но выиграла его уже другая фирма. Сотни тысяч рублей потрачены не понятно на что. Следом был проведен конкурс на охрану нового, еще не открытого кладбища – в селе Глуховка. Уж там то, что охранять?

А недавно еще и дожди, доставляющие неприятности жителям приморья, отметились и на кладбищах.

Вот фотографии, а заодно и видео с городского кладбища.











Свежие могилы, выделенные мастером участка Югай В.А. для захоронения, уже оказались в овраге у ручья. А дальше куда? Только в ручей. В чем смысл таких действий? А смысл прост, кому не нравится, тот будет заказывать похороны, а с ними и выделение участка через «нужные» Коваленко фирмы, но уже по двойной цене. И тогда участок выделен будет в другом месте.

А вот если открыть новое кладбище, то там нет «плохих» мест – все хорошие, переплачивать людям будет не за что. Да и на новом кладбище все на виду, зарослей нет, кто и чем занят, видно. Не сможет Югай с помощью работников МКУ УГО "Управление благоустройства" копать для своих фирм могилы (мимо кассы), не смогут жечь покрышки. Не смогут сжигать венки и мусор безнаказанно, с приписками по объемам вывоза мусора (этим занимается фирма так же дружественная Коваленко).

У жителей города напрашивается только один вывод. Раз Корж так категорично игнорирует жалобы жителей и предписание Прокуратуры, то ему очень это выгодно. А раз выгодно, то он имеет с этого определенный процент. Вот только при таком отношении к жителям своего города, ему не долго осталось его получать. Надеемся новоизбранные депутаты не станут снова назначать его городским главой.

Юрий РОГОВ,