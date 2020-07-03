Окна в школах, дворы и городской сквер – приморцы выбрали, на что потратить "народный бюджет"

Стали известны объекты, которые приморцы выбрали в опросе по «народному бюджету», прошедшего наряду с Общероссийским голосованием по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Во Владивостоке, Находке, Артеме и Уссурийске несколько десятков тысяч горожан отдали предпочтение тем проектам, которые преобразят их муниципалитет уже в этом году, сообщили газете "Золотой Рог" в Правительстве Приморского края.

Во Владивостоке по итогам подсчета опросных листов победил проект «Сохрани тепло детям», который предусматривает массовую замену старых деревянных окон на пластиковые в школах города. Всего будет заменено 4 659 окон в 48 образовательных учреждениях.

«Горожанам предлагали выбрать один проект из трех: “Сохрани тепло детям”, а также “Скверы городу и горожанам” (реконструкция Матросского сквера, Покровского парка и шести локальных территорий) и “Светлый город” (организация вечерней подсветки Владивостока). За замену окон в школах высказались 29 724 человека. За скверы отдали 20 092 голоса, “Светлый город” получил 3 641 голос», – отметили в администрации города.

Всего в опросе приняли участие 56 224 жителя столицы Приморья. На реализацию проекта-победителя будет направлено 173 миллиона рублей из краевого бюджета уже в этом году.

Более 40% неравнодушных жителей Уссурийского городского округа отдали свои голоса за капитальный ремонт дворовых территорий. На втором месте, с небольшим отрывом по количеству набранных голосов, – проект ремонта автомобильных дорог местного значения. За него проголосовали 3 234 человека, что составило 33% от общего числа участников голосования. Всего в рейтинговом голосовании в рамках акции «Народный бюджет» приняли участие почти 10 тысяч горожан.

Как отмечают в администрации Уссурийска, жители округа такую форму совместного принятия решения по развитию города поддерживают. Большинство выразили готовность и далее принимать участие в подобных акциях.

«Я голосовала за капремонт дворовых территорий. Состояние нашего двора оставляет желать лучшего. Хочется, чтобы обустроили парковочные карманы, установили скамейки, наладили освещение во дворе, положили асфальт. Детской площадки рядом с домом тоже нет, а у меня маленький ребенок. Поэтому сегодня ремонт придомовой территории для нашей семьи – в приоритете», – поделилась жительница слободы Марина Корбут.

В Уссурийске в числе претендентов на скорое преображение значатся дворы на улицах Некрасова, Суханова, Горького, Раковская и других – всего около 30 территорий. Запланированы работы по восстановлению проездов, замене асфальтового покрытия и бордюрного камня, оформлению зон отдыха скамейками, декоративными элементами, озеленение. На ремонт из краевого бюджета будет направлено 55 миллионов рублей. Начало работ планируется уже в этом году.

В Находке в опросе по «народному бюджету» приняли участие почти 23 тысячи человек. В городе на выбор было предложено четыре территории под благоустройство.

«Находкинцы преимущественно высказались за строительство сквера рядом с Муниципальным домом молодежи на улице Дзержинского. Идею создать в существующей зеленой зоне комфортное место для отдыха горожан всех возрастов поддержали 8 735 человек», – отметили в пресс-службе городского округа.

Архитекторы разработали две концепции обустройства территории. Проектировщики предлагают насытить участок тематическими пространствами – для игры в настольный теннис, шахматы и шашки, бадминтон, занятий на тренажерах. Определено расположение амфитеатра, торговых павильонов и детской площадки с фигурами сказочных персонажей, японского сада камней и скейтпарка. Или же здесь создадут детскую развлекательную территорию, отведут места под небольшие аттракционы и сезонную торговлю, остальную площадь задействуют под батуты и площадки для скейтбординга.

Отметим, в случае успешной реализации пилотного проекта «Народный бюджет» и положительного отклика от жителей планируется тиражировать эту практику и на другие территории края в следующем году.

«Запуск подобного проекта – это не только возможность сделать территории края комфортнее для жизни, но и вовлечь население в этот процесс. Ведь именно люди могут сказать, какие проекты нужны для развития их территории, на что можно направить финансовые ресурсы», – подчеркнула председатель Правительства Приморья Вера Щербина.

Справочно. Проект «Инициативное бюджетирование» направлен на создание комфортной городской среды и улучшение жизни людей. В Приморье на первое мероприятие в рамках проекта – «народный бюджет» – предусмотрели 300 миллионов рублей. Это новый механизм участия граждан в управлении бюджетом территорий, выбора объектов, которые нужно построить, реконструировать или благоустроить в первую очередь. В пилотном режиме в проекте приняли участие четыре крупных города в Приморском крае.

Фото – администрация города Владивостока