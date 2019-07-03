Зарплаты учителей во всех регионах предложено уравнять

Приморские учителя не против: их коллеги в Москве получают в среднем по 105 тысяч рублей

С предложением уравнять зарплаты учителей выступил зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов: он хочет приравнять базовый оклад учителей к МРОТ. Сейчас зарплаты учителей в зависимости от города отличаются на несколько тысяч рублей.

Автор идеи отмечает, что у всех учителей должен быть одинаковый оклад, вне завсимости от региона.

Дополнительные стимулирующие и компенсационные выплаты к зарплате будут начисляться исходя из базовой ставки, рассказал Business FM Борис Чернышов.

— Зарплата у наших учителей в зависимости от региона очень сильно варьируется, поэтому нужны стимулирующие меры, чтобы эту разницу в зарплатах изменить, убрать. По статистике, в Самарской области учитель может получать от 6 тысяч 600 рублей до 8 тысяч 800 рублей, в Тыве — 5 тысяч 600 рублей, в Ивановской области — 5 тысяч рублей. На Алтае — всего 3 тысячи 336 рублей. Об этом всем мы говорили на парламентских слушаниях по повышению качества образования в стране, о необходимости создать равную платформу для учителей по всей стране. Все остальные вещи, которые стимулируют зарплату учителя — доплаты за категорию и разного рода достижения, региональный фонд — должны оставаться.

— Что по поводу других категорий бюджетников?

— Поскольку я зампред комитета по образованию и науки, я начал разговор с этого. Будем расширять зону применения данного предложения и предлагать другие форматы.

Ранее правительство предложило проиндексировать в 2019 году зарплаты бюджетников, включая учителей и врачей, на 6%. Поправки связаны с майскими указами президента от 2012 года. В соответствии с ними были определены целевые категории бюджетников, чьи зарплаты должны были быть доведены до 100% или 200% от средних трудовых доходов по региону.

Тем временем учителя в Приморье просто шокированы информацией об уровне зарплат своих коллег в Москве. Средняя заработная плата учителей московских школ за 9 месяцев 2018 года достигла 105 тысяч рублей, сообщил РИА Новости начальник управления экономического анализа столичного департамента образования Александр Муратов.

"По сравнению с прошлым годом заработная плата учителей московских школ выросла на 22 процента: с 85,9 тысячи в 2017 году до 105 тысяч рублей за девять месяцев 2018 года", — сказал Муратов.

По его словам, росту заработной платы способствовали, в том числе, стимулирующие городские выплаты. Так, с августа 2018 года классные руководители получают дополнительное ежемесячное городское вознаграждение в размере 12,5 тысячи рублей исходя из класса в 25 учащихся.

Кроме того, в обязательном порядке сохранены и все выплаты за классное руководство, которые устанавливают школы самостоятельно. Также московские учителя получают надбавку за активное участие в развитии "Московской электронной школы". С 1 сентября выплату получают все учителя города, использующие МЭШ на своих уроках. Создавая электронные образовательные материалы, московские педагоги имеют возможность получать дополнительные гранты за вклад в развитие библиотеки "Московской электронной школы".

По итогам учебного года школам, показавшим высокие образовательные результаты в интересах жителей города Москвы, выделяются гранты: 20 грантов по 30 миллионов рублей, 50 грантов по 20 миллионов, 100 грантов по 10 миллионов и 50 грантов по 4 миллиона рублей. Эти денежные средства распределяются на премии учителям.

А вот что написали учителя Владивостока в соцсетях в ответ на просьбу редакции рассказать о своих заработных платах:

«Подруга-учитель, больше 20 лет стажа, 2 ставки + классное руководство - 32 тыс.»

«12 часов в неделю в средней школе....получаю примерно 8000»

«Учитель начальных классов без большого стажа работы - 9 тыс.»

«Учитель английского языка, нагрузка 22 часа в неделю, 18 тысяч.»

«На ставку 18 часов, зарплата получалась 18-20 тыс., не более. Но всё зависит от категории и нагрузки. А ещё, у учителей города сложилось стойкое ощущение, что в разных школах при одной и той же нагрузке, при одном и том же стаже и одинаковой категории, можно иметь разные зарплаты. Как они так считают, в этих разных районных бухгалтериях, непонятно…»

«У нашей классной (с ее слов) две смены, стаж, президентская премия и куча всяких наград около 32.»

«Я сегодня в Москве с таксистом разговорилась, у него жена в школе русский язык преподаёт, спрашиваю, сколько получает, говорит 110-120 тысяч.»

«Ну на рубли так же, как в Москве, только в обычной школе, а в регионах 8-15 тысяч получают.»

«И чихали москвичи про сказки, что учитель - это призвание, тупо количеством денег решают проблемы качества и количества учителей. А у нас в школах только на голом энтузиазме всё держится.»

«Да.... и как следствие- учителей в школе ДИКО не хватает! Учителя хватаются за все предметы , один учитель может вести английский , историю и технологию, чтобы заполнить существующий дефицит кадров и повысить свой заработок... При этом все понимаю...»

«Минимальный оклад педработника во Владивостоке – 5477 рублей, максимальный – 11 662 рубля. На селе оклад больше, на севере края – еще больше.»

«То есть выпускник вуза без стажа, категории, дальневосточных надбавок получает мизер. Но оплата любого сотрудника не может быть ниже МРОТ. Поэтому молодым специалистам директор даёт дополнительную работу: классное руководство, заведующий кабинетом и т.д. Часов больше.»

«Жуть. И еще удивляемся таким случаям как в Керчи и Архангельске. И кстати самый бесправный человек в школе это учитель. Вывод сделала из рассказов внуков»

«Минимальный оклад педработника во Владивостоке – 5477 рублей, максимальный – 11 662 рубля.»