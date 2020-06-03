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Приморье присоединилось к всероссийской акции "Таврида – детям"

03 Июня 2020, 09:42 | Приморье

Творческие мастер-классы для сирот провели участники всероссийской акции «Таврида – детям» в Приморье. Инициатива направлена на проведение творческих занятий для сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей.

В рамках акции состоялись различные мероприятия очно и в онлайн-формате. В частности, в Центре содействия семейному устройству в Уссурийске 1 июня провели большое показательное выступление представителей региональной команды КВН «Красный лис» и бойцов Российских студенческих отрядов Приморского края.

«Волонтеры организовали мастер-классы по сценическому искусству и актерской игре, которые очень понравились всем воспитанникам центра. Мероприятия провели с соблюдением всех мер безопасности», – уточнила директор департамента по делам молодежи Приморского края Елена Томчук.

Виртуальная часть акции включала урок по вокалу от известной в крае певицы, ведущей и композитора Антонины Токликишвили. Мероприятие прошло на базе Центра содействия развитию молодежи Приморского края.

Отметим, всего в рамках акции «Таврида – детям» в России прошло уже более 500 мастер-классов, в том числе с приглашением звезд мировой величины. Занятия проводятся по разным творческим направлениям, среди которых – музыка, хореография, изобразительное искусство, литература, рукоделие, актерское мастерство, народное творчество.

Фото – Денис Нагаев (Правительство Приморского края)

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Таврида - детям  акция 



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