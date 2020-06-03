В Приморье новый созыв Общественной палаты "сбросил маски"

В минувшую среду, 27 мая, к работе приступил третий созыв Общественной палаты Приморского края. Примечательно, что в отличие от органов законодательной власти, общественники собрались не в дистанционном, а в обычном режиме, а ради совместного фото на несколько мгновений даже нарушили «социальную дистанцию».

- Вы начинаете работать в период, когда страна живет в особом режиме. Среди вас много тех, кто на протяжении двух месяцев взаимодействовал с волонтерами, организовывал помощь нуждающимся людям, - поблагодарил новый состав Общественной палаты губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО. - Все, кто призван в Общественную палату – люди с большим сердцем. Те, кому доверяет общество, кто доказал, что может отстаивать интересы людей, влиять на принятие тех или иных решений.

Глава региона отметил, что органы власти нуждаются в советах общественности для решения стоящих перед краем задач, контроля за реализацией на местах различных проектов. В качестве положительных примеров работы общественников и госорганов Олег Кожемяко отметил решение проблемы обманутых дольщиков, введение новых мер социальной поддержки, развитие культуры и спорта.

- Общественная палата является важнейшим институтом гражданского общества, - подчеркнул председатель Законодательного Собрания Приморского края Александр РОЛИК. – На вашей площадке рассматриваются очень многие вопросы социальной, экономической и политической жизни. Очень важно, что в Общественную палату входят профессионалы своего дела, люди, которые давно занимаются общественной работой. Сегодня именно вы обеспечиваете связь между общественностью и органами власти. Мы принимаем законы, исходя из того, как они будут восприниматься обществом.

На первом заседании члены Палаты решили ряд организационных моментов. Пост председателя ОП по итогам голосования сохранил руководитель союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис СТУПНИЦКИЙ. Его заместителем стала председатель «Союза предпринимателей Приморского края «Южноприморский» Юлия ПАК. Кроме того, общественники сформировали восемь комиссий по различн6ым направлениям деятельности. Представитель «Деловой России» Денис ДЕГА предложил создать еще одну комиссию – по вопросам труда и миграции, однако это предложение не нашло поддержки у других членов Общественной палаты.

Оценивая новый состав ОП ПК, нельзя не отметить превалирование организаций, ставящих своей задачей помощь социально незащищенным категориям граждан, развитие культуры и спорта, патриотическое воспитание молодежи. Поэтому нельзя исключать, что в сложной социально-экономической ситуации Общественная палата покажет свою эффективность как инструмент «обратной связи» между населением и руководством Приморья. А в перспективе, ближе к выборам 2021 года, пополнит своими представителями списки кандидатов в Законодательное Собрание. Кроме того, региональные общественные палаты все чаще становятся площадкой для подготовки наблюдателей при проведении выборов различного уровня. А, например, на предстоящем общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию правом назначать наблюдателей на избирательные участки будет обладать только Общественная палата – исходя из предложенных кандидатур.

Досье "Золотого Рога": Общественная палата Приморского края впервые была сформирована в 2014 году. Она формируется сроком на три года и состоит из 30 человек. По 10 членов Палаты назначаются депутатами Законодательного Собрания и губернатором Приморского края, а затем эти 20 человек выбирают себе еще 10 коллег из числа кандидатов, предложенных общественными объединениями Приморья.

На фото: Пост председателя ОП по итогам голосования сохранил руководитель союза «Приморская торгово-промышленная палата» Борис

Ступницкий.



Фото Primorsky.Ru.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.