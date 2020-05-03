В Приморье нарушителю режима самоизоляции "светят" 5 лет лишения свободы

В Приморье задержанный нарушитель режима самоизоляции оказался вором-рецидивистом в федеральном розыске

Нарушитель режима самоизоляции в Находке оказался вором-рецидивистом, который находится в федеральном розыске.



Мужчину остановили полицейские Находки для профилактической беседы в одном из городских скверов. Он не смог объяснить причину нахождения на улице, повел себя вызывающе. В ходе установки личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске за совершение серии краж.



Задержанному грозит штраф за нарушение режима самоизоляции и до 5 лет лишения свободы за ранее совершенные преступления. Пока суд заключил мужчину под стражу на 15 суток.