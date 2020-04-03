Что смотрят те, кто остался дома — первый рейтинг от видеосервиса Wink

Видеосервис Wink представляет рейтинг просмотров за первую неделю (23–29 марта) после усиления мер по борьбе с инфекцией. Просмотр ТВ и киносериального контента, в том числе на дополнительных экранах, увеличивается в разы, что помогает людям не чувствовать себя в культурной и информационной изоляции.

По сравнению с уровнем двухнедельной давности телесмотрение выросло в 3 раза, главным образом за счет увеличения просмотра телеканалов в дневное время. Больше стали смотреть новости, выросла популярность образовательных и познавательных каналов. Время просмотра пяти телеканалов о культуре и искусстве, бесплатный доступ к которым открыл «Ростелеком», выросло в 8 раз.

Потребление фильмов, сериалов, мультфильмов из видеотеки сервиса Wink увеличилось в 10 раз с учетом бесплатного контента. Быстрее всего увеличивается просмотр детского контента: и развлекательного, и познавательного. В то же время значительно активнее (в 2,5 раза) стали заказывать и платный контент, это, как правило, последние киноблокбастеры.

Топ-5 российское кино:

«Вторжение» (2019);

«Холоп»;

«Ржев»;

«Лёд»;

«Сестренка».

Топ-5 российские сериалы:

«Корни»;

«Содержанки»;

«Филатов»;

«Восьмидесятые»;

«Кухня».

Топ-5 мультфильмы:

«Маша и Медведь»;

«Холодное сердце-2»;

«Королевские каникулы»;

«Пушистый шпион»;

«Трое из Простоквашино».

Топ-5 зарубежное кино:

«Джуманджи: Новый уровень»;

«Заражение»;

«Знамение»;

«Нулевой пациент»;

«Паразиты».

Топ-5 зарубежные сериалы:

«Ходячие мертвецы»;

«Сопрано» (в переводе Гоблина);

«Друзья»;

«Рассказ служанки»;

«Как я встретил вашу маму» (в переводе Кураж-Бамбей).

В видеопрокате Wink доступны новинки российского и зарубежного кинематографа: «Джентльмены», «Человек-невидимка» (2020), «Бладшот» (2020), «Плохие парни навсегда» (2020), а также фильмы «Вторжение» и «Лёд-2» на правах эксклюзива.

Видеосервис Wink еще 16 марта открыл бесплатный доступ к большой коллекции отечественных и зарубежных фильмов, сериалов, детского развлекательного и образовательного контента. Всего более 5 000 наименований могут смотреть действующие и новые подписчики Wink без оплаты. В Wink можно бесплатно смотреть пять лучших телеканалов о культуре и искусстве (Mezzo, Mezzo live HD, «Театр», Museum). Не выходя из дома есть возможность посетить отличные концерты классической музыки и спектакли в самых известных оперных домах мира, увидеть нашумевшие российские театральные постановки, выступления рок- и поп-звезд, побывать в лучших музеях мира и узнать секреты их коллекций.

Wink — цифровой видеосервис, который объединяет все преимущества интерактивного телевидения (более 260 телеканалов) и онлайн-кинотеатра с отличной коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого видеоконтента на любой вкус (25 000 позиций). Wink доступен на любом экране — домашнего телевизора (с помощью ТВ-приставки, приложений в Smart TV, Apple TV и Android TV), смартфона или планшета (с помощью мобильных приложений для Android и iOS), ноутбука и компьютера (на видеопортале wink.rt.ru).

Досье "Золотого Рога": ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. «Ростелеком» занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Услугами ШПД пользуется свыше 13,2 млн абонентов, платного ТВ — 10,4 млн, из них свыше 5,6 млн подключено к услуге «Интерактивное ТВ».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.