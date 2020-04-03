Жителей Приморья освободят от пеней и штрафов за оплату услуг ЖКХ

Такая мера вводится на время, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка

На период эпидемии коронавируса жителям Приморского края не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги.

Как сообщили в министерстве ЖКХ региона, пеня за несвоевременную оплату услуг тепло-, водо-, электроснабжения, вывоз мусора и капитальный ремонт начисляться не будет.

«Такая мера вводится на время, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка», – подчеркнул заместитель министра Арест Давтян.

Он напомнил, что по всем вопросам, связанными с начислениями и оплатой за услуги ЖКХ, можно обратиться по телефонам и электронным адресам, указанными на квитанциях.

Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)