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Жителей Приморья освободят от пеней и штрафов за оплату услуг ЖКХ
03 Апреля 2020, 12:40 | Приморье
Такая мера вводится на время, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка
На период эпидемии коронавируса жителям Приморского края не будут начислять пеню и штрафы при оплате за коммунальные услуги.
Как сообщили в министерстве ЖКХ региона, пеня за несвоевременную оплату услуг тепло-, водо-, электроснабжения, вывоз мусора и капитальный ремонт начисляться не будет.
«Такая мера вводится на время, пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка», – подчеркнул заместитель министра Арест Давтян.
Он напомнил, что по всем вопросам, связанными с начислениями и оплатой за услуги ЖКХ, можно обратиться по телефонам и электронным адресам, указанными на квитанциях.
Фото – Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
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Теги: штрафы коронавирус жкх
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