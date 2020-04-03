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Во Владивостоке ограничивают въезд на пляжи Русского острова
03 Апреля 2020, 08:40 | Приморье
В пятницу, 3 апреля, на Русском острове будет ограничен въезд на территорию популярных мест отдыха. Бетонные ограждения будут установлены в районе мысов Вятлина и Тобизина, а также бухты Ахлестышева.
Администрация Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к принимаемым мерам и без экстренной необходимости не покидать дома в период полной самоизоляции.
Отметим, на сегодняшний день проезды уже ограничены в районе зоны отдыха на Моргородке, а также в районе Токаревского маяка. Напомним, во вторник, 31 марта, в Приморье были введены дополнительные меры борьбы с эпидемией коронавирусной инфекции.
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Теги: коронавирус карантин зоны отдыха
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