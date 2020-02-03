Запись детей в 1 класс во Владивостоке идёт в штатном режиме

В случае возникновения спорных вопросов при приёме детей в первые классы родители или законные представители будущих первоклассников имеют право обратиться в конфликтные комиссии

В дальневосточной столице началась запись детей в первые классы. Традиционного 1 февраля и до 30 июня приписать ребёнка можно к той школе, которая закреплена за территорией регистрации или места пребывания будущего первоклассника. А вот уже с 1 июля родители могут выбрать любое другое образовательное учреждение при наличии в нём свободных мест.

В управлении образования администрации Владивостока рассказывают, что традиционно большой интерес у родителей будущих первоклассников возникает в микрорайоне Снеговая Падь. Желая быть в числе первых, они даже дежурят у школ района ночью.

«Никакой необходимости в таких дежурствах нет. Записать ребёнка свободно можно через портал Госуслуги, а также при личном обращении. Дети, зарегистрированные по Адм. Горшкова, территориально закреплены за школой № 82, а Адм. Смирнова – за 83-й школой. Проживающие на улице Анны Щетининой, 1, 3, 7, 25, 27, 29, 35, 37 закреплены также за школой № 82, а на Анны Щетининой, 9, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 39 за школой № 83», - пояснили ситуацию специалисты.

Напомним, что всего же в краевой столице первоклашек готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru. Территориальная принадлежность к каждой школе прописана в постановлении администрации Владивостока - ссылка. (http://vlc.ru/documents/document27851)

Для зачисления ребенка в первый класс родители должны предоставить в школу, помимо заявления, свидетельство о регистрации по месту жительства ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления родитель должен обязательно предъявить документы, удостоверяющие его личность.

В случае возникновения спорных вопросов при приёме детей в первые классы родители или законные представители будущих первоклассников имеют право обратиться в конфликтные комиссии муниципального общеобразовательного учреждения и управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.

Телефоны горячей линии: 253-47-38, 253-47-39.

Телефон горячей линии Министерства образования Приморского края: 240-07-22.