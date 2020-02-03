www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 57.91 р.
EUR: 69.6 р. 10 CNY: 91.02 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Наука и образование
Распечатать

Запись детей в 1 класс во Владивостоке идёт в штатном режиме

03 Февраля 2020, 09:40 | Приморье
В случае возникновения спорных вопросов при приёме детей в первые классы родители или законные представители будущих первоклассников имеют право обратиться в конфликтные комиссии
 
В дальневосточной столице началась запись детей в первые классы. Традиционного 1 февраля и до 30 июня приписать ребёнка можно к той школе, которая закреплена за территорией регистрации или места пребывания будущего первоклассника. А вот уже с 1 июля родители могут выбрать любое другое образовательное учреждение при наличии в нём свободных мест.
 
В управлении образования администрации Владивостока рассказывают, что традиционно большой интерес у родителей будущих первоклассников возникает в микрорайоне Снеговая Падь. Желая быть в числе первых, они  даже дежурят у школ района ночью.
 
«Никакой необходимости в таких дежурствах нет. Записать ребёнка свободно можно  через портал Госуслуги, а также при личном обращении. Дети, зарегистрированные по Адм. Горшкова, территориально закреплены за школой № 82, а Адм. Смирнова – за 83-й школой. Проживающие на улице Анны Щетининой, 1, 3, 7, 25, 27, 29, 35, 37 закреплены также за школой № 82, а на Анны Щетининой, 9, 15, 17, 19, 20, 22, 26, 28, 30, 32, 39 за школой № 83», - пояснили ситуацию специалисты.
 
Напомним, что всего же в краевой столице первоклашек готовы принять 78 муниципальных образовательных учреждений. Информацию о каждой школе можно посмотреть на сайте www.pupils.ru. Территориальная принадлежность к каждой школе прописана в постановлении администрации Владивостока - ссылка. (http://vlc.ru/documents/document27851)
 
Для зачисления ребенка в первый класс родители должны предоставить в школу, помимо заявления, свидетельство о  регистрации по месту жительства ребенка, свидетельство о рождении и его ксерокопию. При подаче заявления родитель должен обязательно предъявить документы, удостоверяющие его личность.
 
В случае возникновения спорных вопросов при приёме детей в первые классы родители или законные представители будущих первоклассников имеют право обратиться в конфликтные комиссии муниципального общеобразовательного учреждения и управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока.
 
Телефоны горячей линии: 253-47-38, 253-47-39.
 
Телефон горячей линии Министерства образования Приморского края: 240-07-22.
 
Автор:
Теги: школы  первоклассники 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]