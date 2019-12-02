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Бизнес-гороскоп: Скорпионам будут везде рады
Гороскоп на неделю с 2 по 8 декабря
ОВЕН. Вы ощутите стабильность вашего материально положения. Можно даже купить машину или дорогую бытовую технику. Вторник и среда - оптимальные дни для заключения договоров и сделок.
ТЕЛЕЦ. Достаточно благоприятная неделя в финансовой сфере. В среду вероятны денежные поступления. В пятницу не стоит отвлекаться, важно досконально изучить все тонкости делового предложения или нового проекта.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждет большая прибыль и ощущение финансовой стабильности. Так что на себе можно не экономить. О деньгах лучше вообще не думать, а тратить их так, чтобы вам и вашим близким было комфортно.
РАК. Денег вам хватит, если вы не проявите излишней склонности к транжирству. Вторник благоприятен для покупок, а вот в четверг лучше не доставать кошелек. В конце недели вас может порадовать неожиданная премия.
ЛЕВ. Если вы будете разбрасывать деньги на мелкие покупки, то они утекут от вас скорее, чем вы думаете. Если хотите приобрести что-нибудь стоящее, то на этом необходимо сосредоточиться - и все получится неожиданно быстро. А вот в кредиты влезать не стоит.
ДЕВА. На этой неделе работы будет немного. Но лучше не лениться, а поискать дополнительные источники дохода. Изучение новой области знаний поможет улучшить финансовое положение в самом ближайшем будущем. Важные покупки и приобретения желательно отложить до воскресенья.
ВЕСЫ. Сфера финансов на этой неделе выглядит довольно оптимистично. Во вторник направьте свою энергию в сферу бизнеса, это удачный день для заключения всевозможных сделок. В четверг возможны конфликты в коллективе и недопонимание с начальством.
СКОРПИОН. Перед вами открываются новые возможности и перспективы больших доходов. Вы сейчас весьма компетентны и востребованы в профессиональных вопросах. В среду можно ожидать крупных денежных поступлений.
СТРЕЛЕЦ. Финансовые ограничения могут заметно помешать реализации планов. Подойдите к ситуации с другой стороны, и решение проблемы пройдет совсем безболезненно. В конце недели у вас появится новый источник стабильного дохода.
КОЗЕРОГ. Если вам на этой неделе сделают заманчивое предложение, постарайтесь отнестись к нему скептически. Всё не так радужно. Берегите свой кошелек. Не тратьте деньги на ненужные вещи, пусть даже, на первый взгляд, они покажутся необходимыми.
ВОДОЛЕЙ. Появится шанс расширить собственное дело, вы ощутите положительные результаты в бизнесе. В середине недели вероятны солидные денежные поступления, которые откроют перед вами новые возможности.
РЫБЫ. В понедельник могут быть наконец-то положительно решены проблемы, связанные с недвижимостью. Если, конечно, таковые у вас есть. В среду не болтайте лишнего, можете спугнуть удачу в делах. Субботу неплохо бы посвятить благоустройству квартиры и, соответственно, заняться закупкой всего, что для этого необходимо.
Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com.
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