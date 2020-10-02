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Роллеры, байкеры, дизайнеры выйдут на улицы Владивостока

02 Октября 2020, 17:49 | Приморье

Турниры, фестивали и праздники пройдут во Владивостоке в предстоящие выходные, 3 и 4 октября. Самые интересные мероприятия – в нашей пятничной подборке.

3 октября

В субботу запланирован традиционный массовый заезд мотоциклистов в честь закрытия байкерского сезона. Сбор участников - в 10:00, старт заезда - в 12:45. Колонны проедут по маршруту ул. Корабельная набережная – Светланский переулок – ул. Светланская – ул. Лазо – ул. Суханова – Золотой мост – Седанка-Патрокл – Горностай – бухта Лазурная. На время проведения мероприятия с 10:00 до 13:00 будет временно ограничены движение и парковка транспорта на участке от ул. Корабельная Набережная, 2 до ул. Петра Великого, 2. Объезд будет организован по Алеутской, Светланской, Семеновской, Суханова, Лазо, Корабельной Набережной, Океанскому проспекту.

С 10:00 на набережной Цесаревича продолжат работу площадки международного фестиваля архитектуры, дизайна и искусства Vladivostok design week. В этот день запланированы лекции от автора интерьеров ресторанов Zuma, Tokyo, «Супра» Алексея Лаптева, создателя коллекции авторских ковров Hear my Roooar Андрей Будько, архитектора Андрея Бархина, а также показ документального фильма от Московского музея дизайна и арт-диснейленд «Фабрика шума» от московской дизайн-школы «ШУМ». Более подробную информацию о мероприятиях фестиваля можно найти на официальном сайте. Также на сайте можно получить бесплатный билет на различные мероприятия.

В 11:00 на набережной Цесаревича пройдет турнир по роллер-спорту Vladivostok slalom open 2020. Участники посоревнуются в прохождении дорожки из 20 конусов на одной ноге на время, а также в прыжках в высоту на роликовых коньках. Кроме того, сильнейшие спортсмены Дальнего Востока выступят на дорожках из конусов под музыку.

В 12:00 в парке Минного городка отметят День татарской и башкирской культуры и традиций. В программе праздника запланирован концерт от национально-культурных объединений города, спортивно-развлекательные игры, выставка от «Этно-музея татарской и башкирской культуры и традиций». Также на мероприятии пройдут показательные выступления и мастер-классы от чемпионов по самбо, куреш, каратэ и другим видам спорта от общественной организации «Приморье за спорт».

В 20:00 стартует второй фестиваль «В_город». На улице Светланской в районе гостиницы «Версаль» будут организованы фаер-шоу от проекта ASTERA, выступления оркестра Дальневосточного бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт», актеров Театра молодежи и барабанщиков Catchers Groove Show. В течение вечера на площадке фестиваля будет работать фуд-корт. Завершится мероприятие в 22:00 красочным фейерверком.

4 октября

В 9:00 на водной станции ЦСКА отметят Всероссийский день ходьбы. Участники мероприятия вместе с опытными инструкторами по скандинавской ходьбе пройдут двухкилометровую дистанцию по «Тропе здоровья». Также на празднике подготовят культурную программу.

С 10:00 на набережной Цесаревича откроются площадки Недели дизайна. В заключительный день запланированы встречи с интерьерным дизайнером и участником телепередач «Квартирный вопрос» и «Дачный ответ» Татьяной Шишкиной, руководителем арт-сообщества «33+1» Павлом Шугуровым, показ фильма «#КАРТИНАКАРАНТИНА». Также в этот день состоится церемония награждения победителей городского конкурса детского творчества #ДИЗАЙНГДЕТЫ. Подробнее – на официальном сайте.

В 14:00 на набережной Цесаревича продолжится турнир по роллер-спорту Vladivostok slalom open 2020.

Евгений Кулешов (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 


 

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Теги: росморпорт  КАРТИНАКАРАНТИНА  фестиваль 



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