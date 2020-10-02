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Во Владивостоке проведут первый забег в высоту по ступенькам 24-этажного дома
В воскресенье, 4 октября, во Владивостоке впервые состоится забег по лестничным маршам многоэтажного жилищного комплекса. Старт спортсменов начнется в 11:00.
Забег организует спортивный клуб IRON TEAM. Спортсменам предстоит преодолеть ступеньки 24 этажей. Соревнования пройдут в высотке по адресу ул. Фонвизина, 2. Старт будет раздельным, с интервалом в 10 секунд.
«На финише всех участников ждут медали, угощения, а также призы. И, конечно же, представится возможность полюбоваться на прекрасную панораму нашего города», - рассказывают организаторы.
Для того чтобы присоединиться к забегу, необходимо пройти регистрацию по ссылке. На данный момент свое участие уже подтвердили 30 спортсменов. Выдача стартовых пакетов начнется 4 октября в 10:00. Торжественное открытие мероприятия запланировано на 10:45, старт – в 11:00.
Анастасия Котлярова (фото)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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