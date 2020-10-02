Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жителей Приморья приглашают проголосовать за развитие "Земли леопарда"
Голосование открылось и продлится до 9 октября. В случае реализации проекта к 2025 году территория сможет принимать до 1,5 миллионов туристов в год
Стартовало народное онлайн-голосование по проектам-финалистам создания туристско-рекреационных кластеров в регионах России. Конкурс проводится под эгидой Агентства стратегических инициатив. Приморский край на нем представляет проект туристско-рекреационного кластера «Земля леопарда».
Проект кластера «Земля леопарда» разработан Инвестиционным агентством Приморья совместно с региональным Правительством, нацпарком «Земля леопарда», бизнес-сообществом и жителями Хасанского района. Он предполагает создание качественной и комфортной инфраструктуры, позволяющей посещать природные достопримечательности, которыми богата эта территория. Ядром проекта являются подведомственные ФГБУ «Земля леопарда» территории – национальный парк «Земля леопарда» и его кластерный участок «Гамовский», заповедник «Кедровая падь» и находящийся под оперативным управлением учреждения Дальневосточный морской биосферный заповедник. Также проект включает месторождение лечебных грязей «Ясное» и природный парк «Хасанский».
Всего на конкурс было представлено 115 проектов из всех регионов России, 36 из них, включая проект кластера «Земля леопарда», вышли в финал.
В случае реализации этого проекта к 2025 году территория сможет принимать до 1,5 миллионов туристов в год, при этом обеспечивая сохранение и безопасность природных достопримечательностей. На 40% увеличится доля субъектов малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги в сфере гостеприимства и туризма.
«Суть проекта заключается в том, чтобы объединить возможности ООПТ региона и создать вокруг них инфраструктуру, которая позволит сделать экологический отдых в Приморье доступным и комфортным. Проект подразумевает обустройство популярных природных достопримечательностей, таких как, например, бухта Теляковкого, Кравцовские водопады и других. Поэтому нам очень важно, чтобы жители региона знали об этом проекте и поддержали его, чтобы красивая природная территория стала еще и комфортной», – прокомментировал заместитель председателя Правительства региона Константин Шестаков.
Ранее в ходе встречи с руководством ФГБУ «Земля леопарда» и АНО «Дальневосточные леопарды» Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратил особое внимание на то, что реализация такого проекта должна способствовать не только развитию туризма, но и в целом инфраструктуры района – дорожной сети, системы противодействия природным пожарам, развития дружественных для окружающей среды видов хозяйственной деятельности, например, таких, как оленеводство.
Чтобы проголосовать за проект туристско-рекреационного кластера «Земля леопарда», надо зайти на интернет-сайт конкурса, пройти несложную процедуру регистрации, выбрать на интерактивной карте Приморский край и проголосовать за проект кластера, нажав на «сердечко».
«Голосование открылось накануне в полночь и продлится до 9 октября 23.59. О том, что получит победитель народного голосования, будет объявлено 16 октября на заседании конкурсной комиссии», – сообщили организаторы конкурса.
Фото предоставлено ФГБУ «Земля леопарда»
Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Жителей Приморья приглашают проголосовать за развитие "Земли леопарда"
- Новую технику и оборудование получили "тигриные" ООПТ на Дальнем Востоке
- 21-й День тигра во Владивостоке пройдет онлайн и не только
- 13 плюшевых тигрят запрятаны по всему Владивостоку
- В бухте Щитовой во Владивостоке навели порядок
- Эка, какое в Приморье эко
- Победители и лауреаты "Живой тайги"—2020 встретятся на Школе экологической журналистики в следующем году
- Жители Приморья бьют тревогу: В заповеднике обнаружено масштабное строительство
- На борьбу с лесными пожарами в Приморском крае бросили средства из резервного фонда Правительства РФ
- Почти 1700 работ поступило на международный конкурс детского рисунка "Журавль – птица мира"
Новости раздела
- Роллеры, байкеры, дизайнеры выйдут на улицы Владивостока
- Во Владивостоке проведут первый забег в высоту по ступенькам 24-этажного дома
- Жителей Приморья приглашают проголосовать за развитие "Земли леопарда"
- Всероссийская перепись населения в Приморье: Никто не останется без внимания
- Биргитта Ингемансон: История не может исчезнуть, как бы яростно ее ни уничтожали
- Границы Хасанского района Приморья узаконены
- Новый детский сад на 120 мест открыли в Приморье
- Во Владивостоке готовятся к проверке системы оповещения
- Бизнес-гороскоп: Водолеям стоит идти даже против течения
- Крепость взяли турштурмом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- "Беговой нулевой километр" открыли во Владивостоке
- Covid-19 заставил спустить паруса
- Свой среди своих: два года Кожемяко
- "Московские рейдеры" поставили под угрозу экономику Приморья, сняв с поста гендиректора ВМТП
- Свои взгляды на профессию врача высказали молодые специалисты
- Россия возобновила авиасообщение с Республикой Корея
- Новая зона отдыха создана в нацпарке "Земля леопарда" в Приморье
- Еще два сквера отрыли во Владивостоке
- Никто не бьется за металл
- COVID-19: За минувшие сутки в Приморье подтвердились 69 новых случаев заболевания