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Жителей Приморья приглашают проголосовать за развитие "Земли леопарда"

02 Октября 2020, 14:50 | Приморье

Голосование открылось и продлится до 9 октября. В случае реализации проекта к 2025 году территория сможет принимать до 1,5 миллионов туристов в год

Стартовало народное онлайн-голосование по проектам-финалистам создания туристско-рекреационных кластеров в регионах России. Конкурс проводится под эгидой Агентства стратегических инициатив. Приморский край на нем представляет проект туристско-рекреационного кластера «Земля леопарда».

Проект кластера «Земля леопарда» разработан Инвестиционным агентством Приморья совместно с региональным Правительством, нацпарком «Земля леопарда», бизнес-сообществом и жителями Хасанского района. Он предполагает создание качественной и комфортной инфраструктуры, позволяющей посещать природные достопримечательности, которыми богата эта территория. Ядром проекта являются подведомственные ФГБУ «Земля леопарда» территории – национальный парк «Земля леопарда» и его кластерный участок «Гамовский», заповедник «Кедровая падь» и находящийся под оперативным управлением учреждения Дальневосточный морской биосферный заповедник. Также проект включает месторождение лечебных грязей «Ясное» и природный парк «Хасанский».

Всего на конкурс было представлено 115 проектов из всех регионов России, 36 из них, включая проект кластера «Земля леопарда», вышли в финал.

В случае реализации этого проекта к 2025 году территория сможет принимать до 1,5 миллионов туристов в год, при этом обеспечивая сохранение и безопасность природных достопримечательностей. На 40% увеличится доля субъектов малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги в сфере гостеприимства и туризма.

«Суть проекта заключается в том, чтобы объединить возможности ООПТ региона и создать вокруг них инфраструктуру, которая позволит сделать экологический отдых в Приморье доступным и комфортным. Проект подразумевает обустройство популярных природных достопримечательностей, таких как, например, бухта Теляковкого, Кравцовские водопады и других. Поэтому нам очень важно, чтобы жители региона знали об этом проекте и поддержали его, чтобы красивая природная территория стала еще и комфортной», – прокомментировал заместитель председателя Правительства региона Константин Шестаков.

Ранее в ходе встречи с руководством ФГБУ «Земля леопарда» и АНО «Дальневосточные леопарды» Губернатор Приморья Олег Кожемяко обратил особое внимание на то, что реализация такого проекта должна способствовать не только развитию туризма, но и в целом инфраструктуры района – дорожной сети, системы противодействия природным пожарам, развития дружественных для окружающей среды видов хозяйственной деятельности, например, таких, как оленеводство.

Чтобы проголосовать за проект туристско-рекреационного кластера «Земля леопарда», надо зайти на интернет-сайт конкурса, пройти несложную процедуру регистрации, выбрать на интерактивной карте Приморский край и проголосовать за проект кластера, нажав на «сердечко».

«Голосование открылось накануне в полночь и продлится до 9 октября 23.59. О том, что получит победитель народного голосования, будет объявлено 16 октября на заседании конкурсной комиссии», – сообщили организаторы конкурса.  

Фото предоставлено ФГБУ «Земля леопарда»

 

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

 

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Теги: проект  земля леопарда  нацпарк  голосование 



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