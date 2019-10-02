Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравляет с Днем учителя
Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и дополнительного образования, ветераны педагогического труда!
Сердечно поздравляю вас с Днем учителя!
Меняются учебные программы, совершенствуются технологии обучения, вводятся новые образовательные стандарты, но учительский дар, доброту и мудрость не могут заменить никакие самые современные технологии.
Вкладывая силы и знания в своих учеников, вы формируете фундамент, на который они будут опираться всю жизнь. Мы благодарны вам за труд и талант, за преданность профессии.
Особые слова признательности – ветеранам отрасли. Вы внесли огромный вклад в дело воспитания и образования не одного поколения жителей Приморского края.
Дорогие учителя, будьте счастливы и здоровы! Успехов в вашем нелегком, но благодарном труде! С праздником!
Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко
Новости тематики
- Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравляет с Днем учителя
- Учить на все деньги: В Приморье базовый оклад педагога - 12 600 рублей
- Во Владивостоке готовится к открытию детский технопарк "Кванториум"
- Зарплаты учителей во всех регионах предложено уравнять
- Карьерные тренды: искусственный интеллект и прокачка эмпатии
- МИСиС на заклание
- Более 900 школьников из Приморья будут учиться в детском технопарке
- В Приморье почти 100% специалистов готовы к проведению ЕГЭ
- Приморский край оказался не готов к ЕГЭ
- Во Владивостоке начали выдавать путевки в детские сады
Новости раздела
- Дальневосточники больше других недовольны жизнью
- Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравляет с Днем учителя
- Бизнес-гороскоп: Финансовые потоки зальют глаза Водолеям
- Полосатый день
- Во Владивостоке стартовал заключительный этап кругосветного путешествия "На "буханке" вокруг света"
- Владивосток уходит под землю
- "Существует прямая взаимосвязь: сильный учитель - это сильные ученики"
- Приморье поздравляет "дошколят"
- День города в Спасске-Дальнем: Штурмовые ночи и танцы в кигуруми
- Октябрьские события
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Известный олигарх может лишиться угольного порта в Находке
- Всемирный фонд дикой природы зовет присоединиться к колонне в День тигра
- Дальневосточники пристегивают ремни
- "Ваше правительство делает на Дальнем Востоке очень много того, что делать не надо. И очень мало того, что делать нужно"
- Аэропорт Хабаровск празднует новоселье
- Дальневосточники делят угольный пирог
- В Приморье и на Дальнем Востоке предлагают зарплату выше ожиданий соискателей
- Загоревшаяся плавбаза уйдет своим ходом в Находку
- Учить на все деньги: В Приморье базовый оклад педагога - 12 600 рублей
- Миллиарды "Аркаима"